Cinque prime nazionali, nove spettacoli, due laboratori e un seminario: fino al 9 luglio Grugliasco torna... Sul Filo del Circo

Il Festival Internazionale Sul Filo del Circo di Grugliasco giunge alla sua ventunesima edizione, in programma da oggi 17 giugno al 9 luglio.

Quest’anno la location della kermesse, organizzata dal centro di produzione blucinQue/Nice in collaborazione con Fondazione Cirko Vertigo e Fondazione Piemonte dal Vivo, si estende dal parco culturale Le Serre fino alle borgate Paradiso, Lesna e Gerbido, dove si terranno spettacoli all’aperto e laboratori circensi rivolti a tutti.

In cartellone 9 spettacoli di 8 compagnie di rilievo internazionale di cui 5 prime nazionali, per un totale di 18 repliche, 2 laboratori di arti circensi e un seminario. Le compagnie e gli artisti presenti? Compagnia blucinQue, Accademia Cirko Vertigo, Cirque Marteau, Collettivo 6tu, Cie La Contrebande, Cie Colokolo, Centro di creazione Inac e Salement Cirque. Rientra nella programmazione del festival il Riggers Seminar di FEDEC - Rete internazionale per la formazione professionale nelle arti circensi, incontro dedicato ai professionisti del settore per la diffusione di buone pratiche condivise circa la sicurezza nelle scuole di circo.

"Il soffio interculturale delle coste africane del Mediterraneo, l’equilibrio tra gli spettacoli di grande formato e i Solo, la rinnovata attenzione e apertura alla giovane creatività, il sostegno in coproduzione e in residenza artistica, nel rispetto degli sconfinamenti di genere e di territorio, fanno del rinnovato Festival Sul Filo del Circo, grazie al consolidamento del Centro di produzione nazionale blucinQue/Nice, un progetto di grande respiro internazionale che dialoga con tutti i più grandi interlocutori della scena per offrire al pubblico il meglio della creatività", spiega Paolo Stratta, direttore di produzione del centro blucinQue/Nice -. Portogallo, Marocco, Brasile, Messico, Belgio e Grecia sono solo alcuni dei Paesi presenti in una delle edizioni più autentiche che contaminerà il lavoro di blucinQue, la compagnia residente, con i linguaggi dei giovanissimi artisti sostenuti e portati al Festival per i loro debutti assoluti in Italia".

I biglietti per gli spettacoli (intero 12 euro, ridotto 9 euro) sono acquistabili su Vivaticket al link BIGLIETTI, tramite l’APP del centro di produzione blucinQue Nice o in loco, in via Tiziano Lanza 31 a Grugliasco, presso la biglietteria di Fondazione Cirko Vertigo.

INFO E PROGRAMMA: www.blucinque.it e www.sulfilodelcirco.com