Università: per la prima volta a Torino di un corso di orientamento della Normale di Pisa

Presso il Centro Congressi Lingotto, dal 19 al 23 giugno, gli studenti e le studentesse individuati per merito scolastico assisteranno a lezioni e seminari tenuti da professori della Normale e di altre realtà accademiche, in vista della futura scelta universitaria. Una giornata si svolgerà a Palazzo Reale con la direttrice dei Musei Reali di Torino Enrica Pagella

70 studenti provenienti da tutte le regioni d’Italia sono stati selezionati per merito scolastico dalla Scuola Normale Superiore di Pisa per partecipare a un corso di orientamento universitario che si terrà a Torino, da lunedì 19 a venerdì 23 giugno. È la prima volta che la Normale organizza a Torino un corso di orientamento universitario, il 116° da quando ne ha promosso la realizzazione a partire dal 1967.

Alle ragazze e ai ragazzi saranno presentati, attraverso lezioni e seminari, i più disparati temi di studio e di ricerca scientifica, per una panoramica aggiornata degli ambiti disciplinari presenti alla Normale e non solo, in vista della futura scelta universitaria.

Il corso di orientamento si svolgerà al Centro Congressi Lingotto. I partecipanti vivranno 5 giornate insieme, non solo a lezione ma anche in momenti conviviali, avendo così modo di confrontare le proprie impressioni e di immergersi nella dimensione di un campus universitario.





Oltre ai professori della Scuola Normale - tra cui il fisico della materia Fabio Beltram, il matematico Fabrizio Lillo, lo storico dell’arte Flavio Fergonzi – terranno lezioni anche docenti di altre università come Gianluca Genovese, che insegna letteratura del Rinascimento all’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, Federica Bessone, professoressa di Lingua e Letteratura latina all’Università di Torino. Una giornata del corso, mercoledì 21, si svolgerà a Palazzo Reale con la Direttrice dei Musei Reali di Torino Enrica Pagella. Lo spirito dei corsi di orientamento della Normale è infatti quello di dare una panoramica di possibili ambiti di studio e non presentare solo la propria offerta formativa. Dopo le lezioni tenute la mattina, i ragazzi potranno approfondire specifici temi di ricerca con i seminari che si svolgeranno nel pomeriggio a cura degli allievi perfezionandi della Scuola.

Direttore del corso è il professore di archeologia classica Gianfranco Adornato.

Dopo questa prima tappa, la Normale organizzerà altri corsi di orientamento universitario: il calendario prevede a San Miniato, in provincia di Pisa (26-30 giugno), a Roma, in collaborazione con l'Accademia Nazionale dei Lincei (3-7 luglio), a Napoli, in collaborazione con la Scuola Superiore Meridionale (4-8 settembre).