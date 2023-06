Cosa fare a Torino nel weekend: gli appuntamenti fino a domenica 18 giugno

MOSTRE ED EVENTI

LA LUNA BAMBINA

Fino al 10 settembre

Nella suggestiva Manica del Mosca del Complesso della Cavallerizza, Paratissima ospita “La Luna Bambina”, la mostra collettiva a cura di Francesca Canfora e Laura Tota che indaga temi attuali e contemporanei con un linguaggio ludico rivolto ai più piccoli, ma al contempo capace di stupire l’immaginazione degli adulti.La mostra intende essere luna, ma anche bambina, rivolgendosi con fantasia e meraviglia a un pubblico di giovanissimi per rivelare loro non solo l’incanto e lo stupore con cui l’arte contemporanea è capace di raccontare la realtà e i sogni, ma anche, attraverso l’espediente artistico, evidenziare importanti temi attuali in modo ludico e leggero. Ecologia, giustizia sociale, inclusione, razzismo e sostenibilità sono solo alcuni degli argomenti che verranno affrontati come in un gioco, in modo immediato e spontaneo. Info: https://www.paratissima.it/la-luna-bambina/



EFFETTO NOTTE

Dal 15 giugno al 6 agosto

La Cavallerizza Reale si trasforma in sala cinematografica. Nel cortile della Manica del Mosca sarà infatti allestita Effetto Notte, l’Arena estiva del Museo Nazionale del Cinema, un vero e proprio cinema all’aperto che conta 400 posti e che prosegue idealmente l’attività della sala Tre del Cinema Massimo. La Multisala del Museo, infatti, nei mesi estivi chiude temporaneamente per consentire i lavori di ecoefficientamento finanziati dal bando PNRR, che prevedono l’installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura dell’edificio del Cinema Massimo e il relamping LED degli ambienti interni. Una programmazione con i grandi classici della storia del cinema, senza soluzione di continuità rispetto alla sala tradizionale, così da non interrompere l’offerta di cinema destinata a cinefili e appassionati torinesi, ma pensando anche ai turisti che potranno godere dei film in versione originale con sottotitoli in italiano.

Info: www.cinemamassimotorino.it



STATI D'INFANZIA

Fino al 10 settembre

Dopo Roma arriva anche a Torino la mostra "Stati d'infanzia", di Riccardo Venturi. Ospitata all'interno delle Scuderie della Cavallerizza Reale, affronta il tema della povertà educativa giovanile. Un fenomeno drammatico, reso ancora più pesante da pandemia e restrizioni. E sarà visitabile - tra foto e proposte multimediali - fino al 10 settembre. L'iniziativa vede la produzione di "Con i bambini", con la curatela di Ilaria Prili. L'allestimento è a cura di Paratissima. In tutto le foto sono 80, mentre il documentario è di Arianna Massimi. E toccano periferie urbane, città grandi e piccole, Nord e Sud del Paese: scatti che riflettono fenomeni come i neet, la tossicodipendenza, la xenofobia o la violenza domestica.

Info: https://www.compagniadisanpaolo.it/it/news/inaugurata-la-mostra-stati-dinfanzia-in-cavallerizza-reale/?amp=1



RIVOLI BEACH SUMMER FESTIVAL

Fino al 30 luglio

Un’estate ricca di musica, divertimento e sport. Fino al 30 luglio torna Rivoli Beach, tanti appuntamenti per vivere al meglio l’estate in città, tra relax e intrattenimento. Nell’arco di oltre un mese si alterneranno momenti di intrattenimento musicale, culturale, teatrale, sportivo a cura della Città di Rivoli e del Consorzio Turismovest, in collaborazione con associazioni sportive e culturali del territorio. Tanti, infatti, gli eventi in programma. L’area verde di parco Salvemini si trasforma in una grande area dedicata alle attività di gioco all’aperto come ping pong e volley. Il parco sarà anche il luogo ideale per concerti e spettacoli: verrà infatti allestita l’area estiva con un palco per l’esibizione di gruppi musicali e spettacoli teatrali per famiglie, grazie alla collaborazione di musicisti, artisti e associazioni del territorio. La musica parte il 30 giugno con le sonorità di Lucio Battisti e fino al 16 luglio tutti i weekend saranno il momento ideale per ascoltare buona musica dal vivo. La domenica, invece, spazio al teatro per bambini, con spettacoli coinvolgenti per famiglie (2, 9 e 16 luglio alle 17,30).

Info: www.turismovest.it

TEATRO

MADAMA BUTTERFLY

Da martedì 13 a martedì 27 giugno

In scena l'opera lirica di Giacomo Puccini nell'allestimento dal forte impatto estetico ed emotivo firmato per il Regio da Damiano Michieletto, che riporta la vicenda alla più vera e cruda essenza dell’argomento: una vicenda di turismo sessuale, ambientata in una grande metropoli dell’est asiatico. Sul podio di Orchestra e Coro del Teatro Regio torna Dmitri Jurowski riconosciuto interprete del repertorio operistico e sinfonico del Novecento. In scena, fra gli interpreti principali, Valeria Sepe che si alterna nel ruolo di Cio-cio-san con Lianna Haroutounian e Rame Lahaj che si alterna nel ruolo di Pinkerton con Matteo Lippi.

Info: Teatro Regio, piazza Castello 215, www.teatroregio.torino.it

APPARIZIONI

Venerdì 16 giugno ore 20.45

La Compagnia EgriBiancoDanza torna per la stagione itinerante Ipuntidanza 2022/23. Lo spettacolo nasce da una riflessione di Raphael Bianco su ciò che appare e scompare ai nostri occhi in forma concreta o impalpabile. Cinque differenti quadri di danza sulla percezione dell’animo umano rispetto a eventi, persone, sogni, memorie e pensieri che pervadono la nostra vita, con una considerazione: qual è il limite fra realtà e irrealtà? In questa occasione il coreografo ha voluto una danza priva di narrazione, ma profondamente intrisa di significati, in parte oscuri e misteriosi, ma forse, proprio per questo motivo, in grado di stimolare diverse riflessioni e emozioni negli spettatori.

Info: Casa TRG, Arena Estiva, c.so Galileo Ferraris 266, www.egridanza.com

THE DARK SIDE ORCHESTRA

Venerdì 16 giugno, ore 21

L'anteprima nazionale di uno degli album più iconici della musica contemporanea, The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, chiude la stagione teatrale del Teatro Superga. E' un concerto evento, unico nel suo genere, che ricorda e omaggia lo storico album attraverso una rielaborazione sinfonica degli arrangiamenti, un’orchestra di trenta elementi, un coro e una band dal vivo, per immergere gli spettatori nel paesaggio sonoro e nelle meraviglie liriche.

Info: Cortile d’Onore Palazzina di Caccia di Stupinigi , www.teatrosuperga.it

BINARIO ZERO

Sabato 17 e domenica 18 giugno, ore 18

Nuova produzione di Accademia Cirko Vertigo. Partendo dalle letture dei più famosi testi di Italo Calvino, lo spettacolo porta in scena le avventure di quattro viaggiatrici: ognuna di loro ha con sé una valigia che nasconde una storia. Danza, acrodanza, teatro e lollipop le tecniche utilizzate. Lo spettacolo tornerà in scena sabato 1 e domenica 2 luglio in Borgata Lesna e sabato 8 e domenica 9 luglio in Borgata Gerbido, tutti i giorni alle ore 18.

Info: Parco Paradiso, Grugliasco, www.blucinque.it e www.sulfilodelcirco.com

IL TRUCCO C'E' MA NON SI VEDE

Domenica 18 giugno ore 18

Primo appuntamento con il Circolo Amici della Magia. Con Natalino Contini, uno spettacolo a metà strada tra magia e cabaret in cui gli spettatori partecipano in modo attivo, con ilarità e stupore, alle sue performance, diventando protagonisti e complici dei suoi giochi magici.

Info: Casa TRG, Arena Estiva, c.so Galileo Ferraris 266, www.casateatroragazzi.it