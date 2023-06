La giunta comunale approva lavori e interventi per oltre 370 mila euro al cimitero Parco e al Monumentale

Contribuiranno a migliorare l'accessibilità del Cimitero Monumentale una serie di lavori approvati questa mattina dalla Giunta Comunale, su proposta dell'Assessora Chiara Foglietta.

In particolare si interverrà sulle scale storiche di corso Regio Parco 90 e via Piedimonte in corrispondenza degli accessi situati lungo il muro perimetrale che delimita il cimitero e sull'arcata in muratura della Quinta Ampliazione, dove per motivi di sicurezza dopo alcuni distacchi dal portale, nel dicembre del 2021 era stato chiuso il passaggio a scopo cautelativo.

Per le scale storiche si procederà all'adeguamento ai criteri di sicurezza in materia di accessibilità ai non vedenti e agli ipovedenti con l'inserimento sul piano di calpestio di segnalazioni tattili e al ripristino e al consolidamento strutturale e protettivo del materiale lapideo insieme al ripristino dei manufatti in ferro con il rifacimento dei decori danneggiati o mancanti. Altri lavori riguarderanno alcuni fabbricati dei cimiteri Monumentale e Parco dove sono situati piccoli uffici destinati al personale dei servizi cimiteriali e al deposito dei mezzi.

L'importo degli interventi è di 88mila e 300 euro per i lavori sulle scale storiche che si prevede possano essere conclusi per la festa di Ognissanti, mentre assommano a 285mila euro quelli sull'Arco della Quinta Ampliazione, con gara nelle prossime settimane e lavori terminati per l'autunno, e sui vari fabbricati.

Con altre due delibere si sono poi destinate due aree del Cimitero Monumentale all'inumazione dei missionari defunti della Consolata e delle consorelle appartenenti alla congregazione delle Carmelitane di Santa Teresa.