San Giovanni, via agli eventi: al Monumentale un concerto gratuito con 65 coristi e orchestrali

Sarà un grande concerto ad ingresso libero nel cortile all’ingresso del cimitero Monumentale giovedì 22 giugno alle ore 17.30, ad aprire il calendario di eventi per la Festa di San Giovanni.

Dopo il successo del Requiem di Mozart dello scorso anno AFC (Società partecipata con socio unico il Comune) e la Città hanno deciso di replicare offrendo un suggestivo appuntamento musicale con l’orchestra Melos Filarmonica e la Corale dell’Accademia Stefano Tempia, 65 elementi tra orchestrali e coristi. Direttore Luigi Cociglio.

Ad aprire il concerto, dedicato al Santo Patrono della Città di Torino, il canto “Inno della natività di San Giovanni Battista” di Orlando Di Lasso, si prosegue con l’Hallelujah” dal Messiah di Georg Friedrich Handel, la 3° Suite per orchestra del genio di Johann Sebastian Bach e per concludere, in omaggio al sacro luogo, “In Paradisium” dal Requiem di Gabriel Faurè.

Ingresso gratuito con posti a sedere. E’ possibile anche prenotarsi inviando una mail a: arte-storia@cimiteritorino.it.