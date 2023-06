In Piemonte nasce il "Servizio di Psicologia scolastica": 600 mila euro per sportelli e attività contro suicidi e bullismo

E' stata infatti approvata oggi in Consiglio Regionale la proposta di legge, votata in maniera bipartisan, che sarà sostenuta dalle risorse dell'assessorato regionale alle Politiche Sociali con 600mila euro divisi sulle annualità 2023/2024/2025.

"I blocchi alla didattica imposti durante la pandemia hanno sconvolto l’equilibrio di tanti adolescenti già fragili, consegnandoci un bollettino di guerra tra gesti di autolesionismo e incremento di suicidi - dichiara l'assessore regionale alle Politiche Sociali Maurizio Marrone - Non potevamo nascondere la testa sotto la sabbia di fronte a questa emergenza che colpisce la nostra gioventù".

“Grazie al progetto di legge che istituisce questa figura su cui la commissione Sanità ha lavorato, proposto dalla collega di minoranza Frediani e che mi ha visto cofirmatario e relatore di aula dopo averci lavorato perfezionando il testo in modo bipartisan e condiviso - spiega il medico e professore universitario Alessandro Stecco, presidente leghista della commissione Sanità - gli studenti piemontesi potranno contare sull'istituzione strutturale di un supporto concreto dal punto di vista psicologico, per affrontare non solo i problemi della crescita emotiva della persona ma anche per puntellare la delicata eredità della pandemia. Il lavoro concertato tra la Regione Piemonte, l’Ordine degli Psicologi del Piemonte e l’Ufficio Scolastico Regionale ben si armonizza con il progetto sullo ‘Psicologo delle cure primarie’, che per ogni Asl mette a disposizione la continuità di psicologi che garantiranno una prima presa in carico delle fragilità presenti sul territorio afferente”.