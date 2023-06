UniTo premia l'ex ministro Fornero: "Come docenti dobbiamo fare crescere la civiltà"

L' Università di Torino premia i suoi professori più "bravi" con una "Festa della Conoscenza" . Questa mattina alla Cavallerizza Reale si è svolta la cerimonia di Nomina di 55 Docenti emeriti ed Onorari dal 2019 al 2022. Nomi noti spesso nel panorama nazionale, ma anche internazionale, per il loro contributo al mondo della ricerca, ma non solo. A spiccare dall'elenco oggi c'era Elsa Fornero , ex ministro al Lavoro del governo Monti.

"Tecnici chiamati a risolvere i problemi della politica"

Celebre soprattutto per la riforma delle pensioni che porta il suo nome, che ha spostato in avanti l'età pensionabile ed imposto così a migliaia di italiani anni in più di lavoro. "Io - ha spiegato Fornero, sollecitata sul tema - non sono mai entrata in politica: ho fatto parte di un governo tecnico, in un momento in cui tecnici sono stati chiamati a risolvere dei problemi che la politica aveva creato".

"La nostra professione - ha aggiunto - deve aiutare a fare crescere la civiltà, è un compito che va al di là dell'insegnamento e della ricerca: la partecipazione e il contributo alla vita civile è fondamentale".