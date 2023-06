Covid, diritti Lgbtqi e cambiamento climatico: UniTo premia i migliori laureandi. Dall'Europa 39 mln all'Ateneo per la ricerca

"Impatto del Covid-19 sull'assicurazione sanitaria in Italia". "Lgbtqi+ e l'essere senza dimora. L'esperienza pioniera del progetto ToHousing". "Preliminary evidence of the recent temperature increase in some caves of western Alps". Pandemia, diritti e cambiamento climatico. Sono questi alcuni dei temi ricorrenti nelle tesi dei migliori 88 laureate e laureati dell'Università di Torino, che questo pomeriggio verranno premiate con una cerimonia alla Cavallerizza Reale. Una selezione, ha sottolineato il rettore Stefano Geuna, "delle menti più brillanti".