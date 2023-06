Fabio Borio riconfermato alla guida di Federalberghi Torino fino al 2027

“La riconferma è il migliore riconoscimento per il lavoro che abbiamo svolto nell’ultimo quinquennio, drammaticamente segnato dal Covid-19 e dal suo impatto sul nostro comparto – dichiara Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino – l’obiettivo è di mantenere la linea individuata e percorsa in questi anni attraverso il dialogo con le istituzioni politiche e culturali, gli enti pubblici e i partner privati che operano nel turismo. Torino si appresta a consolidare il suo posizionamento come mèta turistica e deve immaginare il suo futuro nei prossimi dieci anni, migliorando l’offerta turistica e attraendo flussi sempre più cospicui. Federalberghi Torino sarà protagonista e non farà mai mancare il proprio apporto, per il bene della categoria ma soprattutto per lo sviluppo economico e sociale della nostra città”.