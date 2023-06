La controffensiva ucraina si è già inceppata

Arrivano i primi dati sull’andamento della controffensiva ucraina, preannunciata molto in anticipo e poi rimandata a lungo. E non sono dati particolarmente incoraggianti. Le fonti ufficiali ucraine parlano di otto villaggi riconquistati e centotredici chilometri quadrati di territorio ripreso. Al tempo stesso il viceministro della Difesa ucraina ha precisato che l’esercito ha impattato su una strenua resistenza ad est e adesso si trova in una situazione complessa, perché i russi hanno aumentato l’artiglieria e in alcuni punti stanno pure attaccando. Come riferisce il sito Strumenti Politici, le fonti dell’intelligence britannica tendono a evidenziare gli ottenimenti dell’esercito di Kiev, per quanto minimi, ma non possono tacere come le perdite ucraine siano molto elevate. Alla fine, il rapporto fra costi e benefici è paurosamente sbilanciato verso i primi. Ci si chiede perciò quanto ancora l’Ucraina riesca a sopportare le perdite di uomini e mezzi. Il segretario della NATO Stoltenberg evidenzia l’incertezza dell’esito della controffensiva. La sua spiegazione è che, per quanto determinati e professionali possano essere i soldati ucraini, è impossibile prevedere con certezza gli sviluppi sul campo. Secondo lui è ancora presto per capire se le operazioni di contrattacco intraprese da Kiev si riveleranno come il punto di svolta del conflitto oppure no. Da parte sua, Stoltenberg dice che al summit di luglio a Vilnius la NATO non estenderà all’Ucraina l’invito a diventare membro dell’organizzazione. Il concetto è stato ribadito dal cancelliere tedesco Scholz, secondo cui i Paesi del blocco euroatlantico si stanno impegnando per avvicinare a sé l’Ucraina il più possibile, ma senza adesione formale.