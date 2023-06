Bocciofila Nizza slitta l'apertura, Ruffin: "Dovremmo essere pronti per marzo 2024"

Si dovrà attendere oltre l'estate e probabilmente oltre l'autunno per la riapertura della Bocciofila Nizza di via Ventimiglia 61/A.

Nessuna riapertura ad agosto

La riapertura era prevista per agosto 2023, ma l'associazione sportiva, Asd Sport 4 friends, vincitrice del bando, che è subentrata ad aprile 2022 a quella precedente, è ancora in attesa dei documenti necessari per poter partire con i lavori.

"Abbiamo avuto qualche imprevisto lungo la strada. Abbiamo sanato la tettoia e ora stiamo aspettando la sanatoria dall'edilizia, poi potremo depositare il progetto definitivo, ed in seguito iniziare i lavori" spiega Matteo Ruffin.

L'aumento dei costi alla base dello slittamento

Al progetto dell'associazione sportiva servivano 550 mila euro per la ristrutturazione dell'impianto che sarà dotato dei due campi da bocce insieme ad altri servizi.

"Rispetto al 2021 oggi ci sono nuovi costi, quindi adesso dobbiamo rivalutare il progetto iniziale. In ogni caso la consegna dei lavori sarà indicativamente per marzo 2024".

A riportare l'attenzione sulla chiusura della bocciofila in Consiglio nei giorni scorsi è stato Antonio Palumbo (Moderati). I consiglieri pentastellati Vittorio Francone e Raffaella Pasquali nei mesi scorsi hanno inoltre presentato un'interpellanza per chiedere aggiornamenti.