"Cinema, lavoro e sicurezza: come coinvolgere i giovani?": i Job Film Days al Forum della prevenzione di INAIL

Sarà l’esperienza del festival cinematografico Job Film Days di Torino, con cui INAIL Piemonte collabora fin dalla prima edizione del 2020, uno dei punti nel programma del Forum della prevenzione di INAIL. L’evento si intitola Dai Boomer alla GenZ: formazione e consapevolezza di comportamenti sicuri nel mondo del lavoro che cambia, e nella sua tappa piemontese è in programma il 27 giugno al Polo del ‘900 di Torino, dalle ore 9 alle 17.

Il ciclo toccherà tutte le regioni italiane fino all’evento del 26 e 27 ottobre a Roma. A Torino, nella sessione pomeridiana dedicata ai Job Film Days, interverrà Annalisa Lantermo, direttrice del festival, che condividerà la sua esperienza nel proporre il cinema come mezzo per fare formazione, anche sulla necessaria prevenzione dei rischi correlati al lavoro.

Verranno inoltre proiettati i trailer dei cortometraggi premiati durante le scorse edizioni e ci sarà anche Elena Beatrice, vincitrice del “Miglior soggetto JFD 2022” del Laboratorio di scrittura cinematografica, organizzato dal festival per giovani videomaker under 35, per raccontare la propria esperienza. Il laboratorio è stato organizzato anche quest’anno ed è in corso; i migliori soggetti saranno poi premiati durante la 4a edizione di Job Film Days, attesa al Cinema Massimo del Museo Nazionale del Cinema e in altri luoghi di Torino dal 3 all’8 ottobre 2023.

Il festival: torna la sezione online

Sono aperti i bandi per partecipare alle due sezioni competitive dei Job Film Days 2023: il Premio Cinematografico “Lavoro 2023” JFD – INAIL Piemonte, concorso internazionale dedicato al cinema documentario e di finzione che racconta i diversi aspetti del mondo del lavoro, e il Premio “Job for the Future” JFD – Camera di Commercio di Torino, per i cortometraggi realizzati nell’Unione Europea da registi Under 40 che raccontano i lavori “emergenti” e le sfide del lavoro contemporaneo.

Si sta avvicinando la scadenza per la presentazione delle opere, fissata al 15 luglio.

Torna anche la sezione online, grazie alla partnership con MyMovies, che offrirà agli utenti la possibilità di vedere una selezione dei film in programma a Torino.

Resterà la struttura delle edizioni precedenti: sezioni competitive, sezioni non competitive e focus su tematiche particolari, oltre a eventi speciali (organizzati prevalentemente con i partner) e masterclass. Tornerà anche la mostra che accompagna il festival, un evento off per esporre le opere dell’illustratore che realizzerà l’immagine guida dei Job Film Days.

Le novità introdotte quest’anno

Oltre ai riconoscimenti già previsti, Job Film Days introdurrà un nuovo riconoscimento nel concorso internazionale JFD – Inail Piemonte: il premio per il Miglior film sulle tematiche inerenti la salute e la sicurezza del lavoro. Oltre alle giurie principali, grazie alla sinergia con Università e Politecnico di Torino, la manifestazione accoglierà due nuove giurie, composte da studentesse e studenti dei due Atenei, ciascuna inserita nelle due sezioni competitive dei Job Film Days.

Il festival inaugura poi una collaborazione con la Scuola di animazione del Centro Sperimentale di Cinematografia (CSC), che ha sede a Torino, con cui sarà organizzato un evento sui cortometraggi di animazione dedicati alle tematiche del lavoro a livello europeo. Gli studenti del Centro che frequenteranno i corsi nel 2023 svilupperanno anche una ricerca sulla produzione europea degli ultimi anni e, in collaborazione con il festival, gestiranno un Focus.

Arriveranno, come da tradizione, anche eventi speciali a Vercelli. Da quest’anno, il festival collabora con l’Associazione Bottega Miller, che organizza il Festival Raccolti (a settembre) ed è presieduta dal regista cinematografico Matteo Bellizzi.