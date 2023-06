I sapori de "Il Colle", a Nava riapre il ristorante: punto di riferimento per gli appassionati del verde

Da lunedì 26 giugno riapre il servizio ristoro de "Il Colle", a Nava". Sarà attivo per il pranzo da lunedì alla domenica e per la cena il venerdì sera e nel weekend, per il momento solo per gruppi, cene solo organizzate tipo anniversari, aziendali, matrimoni, battesimi e su prenotazione al 351 3981037.

Un punto di ristoro che si propone un riferimento per gli appassionati della montagna, dove godere della bellezza di un panorama incontaminato e della tipica cucina dell'entroterra, tra Liguria e Piemonte A "Il Colle", dopo una lunga camminata nel verde dei prati di Nava ci si può rifocillare con piatti semplici e tipici: taglieri di salumi, pasta fatta in casa, ravioli, solo per fare qualche esempio.

Fresco di restyling, in perfetto stile di montagna "Il Colle" offre, infatti, la possibilità di coccole speciali in mezzo al bosco, il riposo in una delle 10 camere contraddistinte da altrettanti nomi di fiori di montagna e arredi in materiali caldi e naturali ma soprattutto le proposte culinarie del ristorante.