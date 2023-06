Abbattimento piante in Vanchiglietta, i manifestanti: "Non toccate gli alberi di corso Belgio"

I lavori dovevano partire da corso Belgio angolo via Andorno per poi proseguire lungo il Corso. Gli attivisti hanno cercato di impedirne l'inizio. Ormai da mesi si è creato un forte contrasto tra ambientalisti e l'amministrazione comunale, le motivazioni sono legate alla mancata comprensione e condivisione sullo scopo del progetto.

Roberto Accornero, una delle voci del comitato "Salviamo gli alberi di Corso Belgio": "Siamo stati costretti ad arrivare a questa opposizione, la questione è nata male, probabilmente oggi parte un ricorso legale, una controversia di un perito indipendente. Ci dispiace non ci sia stata la dovuta comunicazione perché il primo incontro, non capillare, è stato fatto a febbraio 2023. La menzogna del marketing, dicendo cose che non hanno fondamento, non dice che per anni ci sarà un mancamento ecosistemico del quartiere. È previsto un aumento di circa dieci gradi, in quest'area, a causa di questo progetto"