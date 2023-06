In pellegrinaggio a Lourdes con l’Oftal di Cuneo

Si avvicina l’appuntamento con il Pellegrinaggio 2023 a Lourdes organizzato dalla sezione Oftal di Cuneo. Come sperimentato negli ultimi anni, è prevista la possibilità di viaggiare in pullman, con partenza da Cuneo il 31 luglio e ritorno il 5 agosto in prima mattinata, e quello in aereo, con partenza dall’aeroporto di Levaldigi martedì 1° agosto e ritorno venerdì 4 agosto.

Il pellegrinaggio sarà presieduto da Mons. Giuseppe Cavallotto, Vescovo emerito di Cuneo. Le iscrizioni sono aperte e i posti, specialmente per quanto riguarda l’aereo, non sono moltissimi: per i dettagli sulle quote di partecipazione e per qualsiasi informazione sul pellegrinaggio è possibile rivolgersi alla segreteria della sezione Oftal di Cuneo, aperta nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15 alle ore 18 e negli stessi orari al numero telefonico 0171 697555.

“Il ritorno a Lourdes è un momento che ammalati, pellegrini e volontari attendono da un anno: non solo un’occasione per rivedersi e rinsaldare quei legami di amicizia e affetto creati negli anni, ma soprattutto l’occasione per tornare alla Grotta, da quella Mamma che Gesù ci ha lasciato ed affidarle ogni nostra intenzione” commenta Marco Demarchi, presidente della sezione Oftal di Cuneo.

“In questi anni il Santuario ci offre come tema ‘Andate a dire ai sacerdoti che si costruisca qui una cappella e che si venga in processione’: l’Oftal di Cuneo vuole rispondere, come sempre in passato, a questo appello e vi invita calorosamente a partecipare al prossimo pellegrinaggio per lasciarci toccare dallo sguardo della Signora di Lourdes sotto la Grotta di Massabielle” aggiunge don Mauro Biodo, delegato Vescovile.

Informazioni e contatti anche alla pagina web https://www.diocesicuneofossano.it/pellegrinaggio-lourdes-con-loftal-cuneo/