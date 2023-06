Tante le strade chiuse per lavori in provincia di Torino

Sp 172 del Colle delle Finestre dal 26 al 30 giugno 2023

Per interventi di manutenzione straordinaria che prevedono l’occupazione totale della carreggiata, con movimentazione di macchine operatrici e materiali lungo la Sp 172 del Colle delle Finestre dal Km 21+130 (località Pian dell’Alpe) al Km 28+700 (località Pra Catinat) nel territorio del Comune di Fenestrelle è stata istituita la sospensione della circolazione dalle ore 8,00 alle ore 20,00 dal 26 al 30 giugno 2023.

Ponticello sul Rio Scaglione: proroga al 14 luglio

Per il rifacimento del rifacimento ponticello sul Rio Scaglione nel territorio del Comune di Susa lungo la Sp 24 “del Monginevro” dal km 52+700 al km. 53+380, è prorogata la chiusura al transito per tutti i veicoli, eccetto residenti, fino al 14 luglio 2023 con deviazione del transito veicolare su viabilità alternativa dell’autoporto di Susa e percorso autostradale.

Sp 13 di “ Front” dir 03 dal 27 giugno al 10 luglio

Per lavori di realizzazione di infrastruttura in fibra ottica previsti lungo la Sp 35 di “ Favria ” dal Km. 6+152- 6+356, e lungo la Sp 13 di “ Front” dir 3 dal Km. 0+773 al 3+282, in traversa interna del Comune di Favria, è prevista la proroga di obblighi e limitazionicon istituzione del limite di velocità a 30 km./h, divieto di sorpasso e di sosta per tutti i veicoli in entrambi i sensi di marcia e di eventuale senso unico alternatofino al giorno 10 luglio 2023 dalle ore 8,00 alle ore 18,00 di tutti i giorni lavorativi.

Inoltre è prevista lungo la Sp 13 di “ Front” dir 3 l’istituzione del divieto di transito veicolare e pedonale, nel tratto compreso tra km. 2+480 - 2+800 della Sp 13 dir. 03, dal 27 giugno al 10 luglio 2023, dalle ore 8,00 alle ore 18,00, con deviazione della circolazione su percorsi alternativi.

Sp 200 dir 01 “di Condove”- diramazione per Lajetto dal 28 al 30 giugno

Nell’ambito del progetto Prefeu- Prevenzione degli incendi per le filiere del legno è prevista la chiusura totale con deviazione del traffico in loco e percorso alternativo lungo la Sp 200 dir 01 “di Condove”- diramazione Lajetto dal km 1+080 al km 1+440 nel territorio del Comune di Condove dalle ore 8 del 28 giugno alle ore 21 del 30 giugno 2023

La percorribilità delle strade è aggiornata e consultabile alla pagina www.cittametropolitana.torino.it/viabilita/percorribilita_strade/modifiche_viabilita.shtml