Ancora un pedone investito nello stesso punto di corso Orbassano: "Ennesimo incidente, vanno eliminate le strisce pedonali"

Pedone investito questa mattina mentre attraversava la strada in corso Orbassano, davanti al ristorante Delfino Blu . Verso le 10 una persona è stata travolta da un mezzo a motore, all’altezza dell’incrocio con via Don Grazioli.

Sul posto sono arrivate tre macchine della Polizia Municipale e due ambulanze. Si tratta dell'ennesimo investimento, fortunatamente senza gravi conseguenze, che si verifica lì. Da tempo la Circoscrizione 2, per voce del coordinatore alla Mobilità Alessandro Nucera , aveva chiesto di eliminare completamente l'attraversamento pedonale perché pericoloso.

"La messa in sicurezza - spiega Nucera - non basta, perché ha già tutti i dispositivi possibili, dal semaforo giallo lampeggiante al fondo rosso ai rallentatori ottici: quelle zebre vanno cancellate" . "Dopo Commissioni, e un sopralluogo sul posto, abbiamo chiesto al Comune che quell'attraversamento pedonale sia eliminato insieme ad altri: speriamo che venga fatto presto, per evitare che qualcuno si faccia male seriamente", conclude l'esponente dei Moderati.