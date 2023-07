A Chiusa di San Michele, la prima edizione di AIBeer Fest una serata tra birra, cibo da strada e musica

L’AIBeer Fest è alle porte. Per la prima volta, la Squadra Antincendio Boschivo di Chiusa di San Michele organizza una serata all’insegna di birra, cibo da strada e musica. L'appuntamento è per sabato 1 luglio, dalle ore 19:30, nella suggestiva cornice del Giardino della Pace, in via General Cantore 75 a Chiusa di San Michele.

Che preferiate le bionde o le rosse, all'AIBeer Fest sarà possibile gustare una selezione di birre, oltre che di prelibatezze culinarie da strada (hamburger, gofri ecc), tutte servite dai volontari della squadra. Inoltre, a rendere l'atmosfera ancora più coinvolgente ci penserà il DJ, che animerà la sera facendo ballare e scatenare.

Oltre ad offrire una serata di divertimento in occasione della festa patronale, l’evento ha una finalità importante: consumando cibo e bevande infatti, si contribuirà a finanziare l'acquisto di un nuovo modulo antincendio, elemento indispensabile per permettere di portare avanti le attività di squadra. Ogni boccone e ogni sorso avranno un impatto diretto nella realizzazione di questo importante obiettivo.

Per tutti coloro che apprezzano la birra, il cibo e la musica l'appuntamento è per il 1° luglio con l’AIBeer Fest.

Per seguire gli aggiornamenti sull’evento, consultate la pagina Facebook https://www.facebook.com/squadraaibchiusa.