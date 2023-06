Concerto di Vivaldi alla Sacra di San Michele

Da Mozart a Beethoven, dalla musica Gospel fino a quella d’autore. Soprani, baritoni, musicisti e compositori con la direzione di maestri d’orchestra. Questi gli ingredienti della grande stagione concertistica che si sta svolgendo alla Sacra di San Michele.

Il prossimo appuntamento da segnare in agenda è quello di sabato 8 luglio sul Pirchiriano con un autore che richiama al Barocco, alle melodie del violino, alle grandi corti europee del Settecento: Antonio Vivaldi. In scena, nella chiesa maggiore della Sacra, l’Ensemble Camerata Barocca Musicaviva. Alla direzione del Maestro Matteo Gentile ci saranno Arianna Stornello soprano, Bruno Raspini e Gabriele Cervia ai violini, Alessandro Curtoni alla viola, Gualtiero Marangoni al contrabbasso, Laura Lavecchia alla tiorba e al clavicembalo Federica Leombruni. La serata intitolata “Composizioni strumentali e vocali di Antonio Vivaldi”, proporrà i migliori brani dell’autore veneto che incantò e incanta tuttora con le sue opere. Spiega il rettore della Sacra di San Michele don Claudio Papa. “Un altro importante appuntamento tra le mura della Sacra con grandi musicisti della scena nazionale e gli spartiti di Vivaldi. La nostra istituzione si afferma sempre di più anche come centro di cultura musicale di livello e meta di concertisti con un grande pubblico sempre attento alla nostra programmazione”.

Per info: www.sacradisanmichele.com