Dipendenti della Corte d’Appello trovano "casa" in Città Metropolitana. Nel 2027 nuova Cittadella Giudiziaria alle Nuove

Dipendenti della Corte d’Appello trovano "casa" in Città Metropolitana

Una settantina di unità di personale della Corte d’Appello sono al lavoro da alcune settimane al terzo piano del Palazzo Inghilterra di corso Inghilterra 7, sede della Città metropolitana. Il trasferimento temporaneo del personale del Ministero di Grazia e Giustizia è stato al centro dell' accordo firmato oggi pomeriggio dal sindaco metropolitano Stefano Lo Russo e dal Presidente della Corte d’Appello di Torino, Edoardo Barelli Innocenti.

Locali ormai insufficienti

Al terzo piano del Palazzo Inghilterra hanno trovato uno spazio adeguato gli uffici giudiziari che si occupano dei pagamenti effettuati dall’amministrazione e della riscossione delle spese giudiziarie. I locali precedentemente occupati dagli uffici amministrativi della Corte d’Appello erano divenuti insufficienti, anche a causa dell’ingresso in servizio di assistenti giudiziari assunti recentemente tramite concorsi.

Nel 2027 la nuova Cittadella Giudiziaria

Si prevede che nel 2027 il personale del Ministero di Grazia e Giustizia attualmente al lavoro in corso Inghilterra potrà trasferirsi definitivamente nei locali che faranno parte della Cittadella Giudiziaria, in fase di realizzazione nelle ex Carceri Nuove.