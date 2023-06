Siglato l'accordo tra Regione e sindacati per l'Osservatorio sul personale sanitario

È stato siglato anche con i sindacati della dirigenza medica e sanitaria l’accordo della Regione per la creazione dell’Osservatorio regionale per le risorse umane nella sanità. L’accordo era stato firmato a inizio giugno con le sigle del comparto in rappresentanza in particolare di infermieri, oss, tecnici e amministrativi e oggi è stato sottoscritto dal presidente della Regione Alberto Cirio e dall’assessore alla Sanità Luigi Icardi con i rappresentanti di Anaao, Cimo, Fassid, Fvm, Aaroi Emac, Anpo, Fesmed, Cigl medici, Cisl medici e Uil medici.

«C’è pieno accordo tra la Regione e i sindacati della dirigenza medica e sanitaria sulla necessità di potenziare il personale anche puntando sull'assunzione degli specializzandi, che possono rappresentare una risorsa preziosa, in attesa che vada a regime l’aumento di posti già previsto dal Governo sulle iscrizioni a medicina e sulle borse di specializzazione - spiegano il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Icardi -. Grazie all’Osservatorio lavoreremo insieme non solo alla definizione del Piano di potenziamento del personale sanitario per il prossimo biennio 2023-2024, ma anche alla sua concreta attuazione al netto del turnover e utilizzando tutti gli strumenti finanziari disponibili. In particolare metteremo in campo quattro strumenti: il Decreto Calabria, il Dl 34 con cui abbiamo già stabilizzato oltre metà del personale che ha lavorato durante il Covid, le internalizzazioni del personale limitando il ricorso a servizi esterni tutte le volte che questo consente un risparmio economico, oltre a risorse aggiuntive che la Regione ha la volontà di mettere in campo. Il personale, lo ripetiamo, è la colonna portante del nostro sistema sanitario ed è la nostra priorità».

I prossimi incontri propedeutici alla definizione del fabbisogno occupazionale su cui verrà avviato il Piano di assunzioni si svolgeranno a inizio luglio con l’obiettivo di procedere poi all’insediamento ufficiale dell’Osservatorio.

L’Osservatorio è presieduto dal presidente della Regione Alberto Cirio, coordinato dal consulente strategico della Regione Pietro Presti e composto dall’Assessorato alla Sanità Regione Piemonte, organizzazioni sindacali del comparto, Azienda Sanitaria Zero e coinvolgerà nelle sue attività le direzioni delle aziende sanitarie. Si riunirà a cadenza mensile per il monitoraggio continuo del trend occupazionale del personale in sanità e l’analisi e l’avanzamento degli obiettivi occupazionali.