Flash mob di FdI e cittadini contro il degrado al Maiocco: “Fuori gli spacciatori, dateci un presidio fisso”

In prima fila anche gli esponenti di FdI: la senatrice Paola Ambrogio, il consigliere regionale Roberto Ravello, i consiglieri di Circoscrizione Vincenzo Macri, Domenico Angelino, Grazia Poggio Sartori e Raffaele Marascio. Oltre all’assessore regionale Maurizio Marrone e all’onorevole Augusta Montaruli.

“A fianco dei cittadini”

Un altro tema è quello legato alla staccionata distrutta del giardino e a tutta l’area adiacente la ferrovia. “ Stiamo interloquendo con Rfi - ha sottolineato Ambrogio - per trovare una soluzione alternativa che non permetta ai pusher di nascondere la droga dietro le aiuole e in prossimità dei binari ”.

“ Noi siamo dalla parte dello Stato e delle forze dell’ordine - ha esordito Maurizio Pedrini , segretario cittadino di Fdi - E con la nostra azione quotidiana dimostriamo che siamo a fianco dei cittadini. L’importante, oggi, è che venga garantita una presenza delle istituzioni per riportare la legalità in un luogo per troppo tempo abbandonato al degrado ”.

Il presidio fisso

Tantissimi anche i bambini, così come i nonni. Tutti a spingere per un presidio fisso, definito come l’unica soluzione per arginare il degrado. “La presenza della polizia a cavallo va bene - così Angelino - ma questa piaga dello spaccio deve finire. La gente non può avere paura di uscire di casa”. Per Macri “la sicurezza non è una priorità della nostra Circoscrizione. Forse perché loro vivono lontano da questi problemi”.