Ex dazio corso Moncalieri: approvata la delibera, ospiterà il polo culturale e l'Ecomuseo

Il progetto sarà spiegato nel dettaglio nelle prossime commissioni ma in generale non sarà un luogo statico adatto a diverse funzionalità, dotato di video, pannelli, plastici e strumenti al passo con i tempi. "L'idea è di renderlo un luogo adatto al cambiamento, dove si potranno fare presentazioni e molte altre cose. Speriamo di poter aprire in autunno".

La struttura, che ospita al piano terra un salone da 95 metri quadrati e due piani superiori, da qualche settimana è oggetto di lavori di riqualifica sia sulle parti interne che esterne.

Qualche mese fa la palazzina aveva infatti subito una perdita di acqua dalla terrazza che aveva danneggiato il salone al pianterreno e il porticato esterno. I tecnici della Circoscrizione 8 sono intervenuti per la riparazione del danno e la riqualificazione al piano terra e della parte esterna dell'edificio, prospiciente corso Moncalieri.

"Rivitalizzeremo così un prestigioso fabbricato e degli spazi straordinari, per molto tempo lasciati in disuso e che presto restituiremo alla fruibilità” aveva già confermato il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano.

L'approvazione della delibera nel Consiglio di ieri non è stata comunque senza discussioni. Alessandro Lupi (Civica per la 8) in passato si era già espresso sulla questione, non risparmiando perplessità a riguardo: "Spiace che da parte della maggioranza non ci sia stata adeguata trasparenza. Solo durante la seduta e sotto la minaccia di cinquanta emendamenti è venuta fuori la notizia che tutti i 15.000 euro del 2022 andranno a beneficio di corso Moncalieri e non di corso Corsica. Non escludo comunque un ricorso visto che la pratica amministrativa non mi sembra corretta. Inizierò con un accesso agli atti e in seguito valuterò".