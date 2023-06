L’ex Dazio di corso Moncalieri si rifà in look: partiti i lavori per renderlo una “palazzina della cultura”

Sono partiti i lavori di manutenzione straordinaria dell'ex Dazio di corso Moncalieri 80.

Si tratta di interventi che guardano al futuro della struttura, in passato valutata come eventuale sede dell’Ecomuseo della Circoscrizione 8, ma anche come spazio per le associazioni locali.

Nella scorsa consigliatura, l’Amministrazione della Circoscrizone aveva impedito la vendita dell’edificio storico da parte della Città. “L’abbiamo acquistata come nostro patrimonio circoscrizionale” - spiega il presidente della Circoscrizione 8 Massimiliano Miano.

In un primo momento, l’idea era di trasferire l’anagrafe chiusa in corso Moncalieri 18. Non se n’è poi fatto nulla e per anni la palazzina è riamata chiusa, occupata solo in via preventiva dalla polizia municipale con due stanze al primo piano.

L’edificio ospita al piano terra un salone da 95 metri quadrati e due piani superiori.

Qualche mese fa si era tenuto il primo sopralluogo proprio per valutarlo come spazio per un Ecomuseo 2.0, ovvero un polo culturale anche dedicato all’associazionismo del territorio della 8. “A breve potrà diventare una palazzina della cultura della circoscrizione 8” conferma Miano

“Prima di assegnarla alle associazioni però era necessario un intervento di manuntezione sia sulle parti esterne sia quelle interne”.

Qualche mese fa la palazzina aveva infatti subito una perdita di acqua dal balcone che aveva dannneggiato il salone al pianterreno e il porticato esterno.

“Siamo intervenuti per la riparazione del danno.

Oggi è iniziata la riqualificazione al piano terra ed entro giugno ci sarà quella sulle parti esterne dell’edificio. Al tempo stesso inizieremo a ridistribuire gli spazi per le associazioni ai piani superiori. Rivitalizzeremo così un prestigioso fabbricato e degli spazi straordinari, per molto tempo lasciati in disuso e che presto restituiremo alla fruibilità”.

Intanto è stato pubblicato il bando per l’assegnazione degli spazi rivolto alle associazioni per l’anno in corso e per l’anno prossimo. “A settembre potremo inaugurare con le assegnazioni già avvenute”.

Resta la questione dell’Ecomuseo che aveva già infiammato gli animi di alcuni consiglieri, preoccupati per il possibile spostamento del patrimonio culturale dalla sede di corso Corsica.