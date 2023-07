Le automobili più iconiche di ogni decennio

Il contesto delle automobili non è da pensare soltanto per quanto riguarda la funzionalità e l'utilità di un mezzo di trasporto di questo genere, ma anche per il simbolo che le automobili rappresentano. Per questo motivo, gli appassionati di vetture sanno che, per ogni decennio, esiste un'automobile in grado di rispettare le esigenze di determinati consumatori. Nel corso degli anni, sono diverse le automobili diventate iconiche, che hanno fatto la storia e che, per questo motivo, ancora oggi fanno parte di una simbologia automobilistica ben rafforzata nella cultura popolare. Dalle auto d'epoca fino alle automobili che vengono utilizzate ancora oggi, ecco quali sono le auto più iconiche per ogni decennio, che meritano di essere considerate e, perché no?, acquistate se si è appassionati di collezionismo.

Le automobili più iconiche degli anni ‘60

La panoramica delle automobili più iconiche per ogni decennio parte con le vetture degli anni ‘60. In quanto decennio, gli anni ‘60 sono stati fondamentali sotto tutti i punti di vista, soprattutto per un motivo di rinascita culturale da parte di numerosi paesi al mondo, a partire dagli Stati Uniti. Per questo motivo, anche le automobili hanno rispettato una tendenza che le portasse ad essere incredibilmente rappresentative di questa importante crescita che potremmo definire pop, come sottolineato anche dal successo di alcune band mondiali, come quella dei Beatles. Linee morbide, eleganza nella presentazione della carrozzeria e colori sgargianti erano alla base delle automobili degli anni 60.

Ma quali sono le più iconiche del decennio? Di sicuro, merita di essere citata la Ferrari 250 GTO, del 1961. Prodotta in 40 esemplari, rappresenta un vero e proprio simbolo della cultura di quegli anni. Di due anni dopo è la Porsche 911, nata per rimpiazzare la numero 356 che era stata realizzata nel 1948 e che, grazie ad un impianto di produzione in serie, fu una delle prime vetture ad introdurre il concetto di fascia elevata. Si conclude con la Alfa Romeo Spider Duetto, del 1966: si tratta di uno dei modelli più longevi della storia della Alfa, nonché di uno dei simboli più rappresentativi della casa di produzione automobilistica.

Le migliori auto degli anni ‘70

Il simbolo della cultura degli anni ‘70 è determinato da un insieme di automobili che meritano di essere citate per la loro bellezza e il loro peso simbolico. Si parte con la Fiat 128 Rally, una berlina realizzata al fine di essere venduta come l'auto dell'anno, nel 1970. 55 cavalli e una rivoluzione estetica che furono alla base della tendenza del decennio; si prosegue, ancora una volta rimanendo in casa Fiat, con la 126, diventata poi famosa anche nei decenni successivi e destinata a passare alla storia.

La vettura più iconica degli anni 70, però, può essere considerata la Alfa Romeo Alfasud, una vettura italiana che riuscì ad essere prodotta in numero di un milione di esemplari in pochissimi anni, diventando il modello più venduto di sempre della Alfa Romeo.

Le automobili simboliche degli anni ‘80

La panoramica delle automobili più simboliche di sempre non può che proseguire attraverso le auto più iconiche degli anni ‘80. In questo caso, si consiglia di dare uno sguardo al sito di https://chronist.it/, che effettua una specifica panoramica di alcuni dei modelli più rappresentativi e indimenticabili. Fra questi, la Fiat 127, che ottenne un grandissimo successo diventando non soltanto l'auto dell'anno ma riuscendo a vendere milioni e milioni di esemplari. Per quanto riguarda il contesto della Alfa Romeo, invece, non si può non considerare la famosa Alfetta, che permise di effettuare un grande passo in avanti per la causa automobilistica. Infine, si conclude la panoramica con la celebre Giulietta, prodotta nel 1977 e diventata famosissima negli anni ‘80, ben presto presentandosi come la sportiva più famosa dello stivale.