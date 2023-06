Si balla in strada con la prima Notte Bianca di via Madama Cristina

Tutto confermato per la prima Notte Bianca di via Madama Cristina.

L’evento, che doveva svolgersi lo scorso 9 giugno, era stato rimandato a causa maltempo. Si svolgerà come da programma questa sera.

Appuntamento dalle 20 a mezzanotte

La serata di negozi aperti e attività in strada si svolgerà dalle ore 20 fino a mezzanotte, nel tratto tra via Valperga Caluso e via Tiziano.

La prima notte bianca era tutta dedicata al ballo e allo shopping, "Dancing in the street".