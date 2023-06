“Adotta un libro per Faenza”: la biblioteca Archimede di Settimo si mobilita per l'Emilia-Romagna alluvionata

“Adotta un libro per Faenza”. Questo il nome dell'iniziativa lanciata da Fondazione ECM e Biblioteca Archimede di Settimo con la collaborazione di Seta, che punta a sostenere la Biblioteca Manfrediana di Faenza dopo l'alluvione del mese scorso in cui è andata perduta buona parte dei libri.

"L'iniziativa mira a coinvolgere anche i cittadini che desiderano dare il loro contributo – spiega il presidente di Fondazione ECM Silvano Rissio – Abbiamo preso contatti con la direttrice della Biblioteca di Faenza, ci ha fornito un elenco di 200 libri, in particolare nel catalogo dedicato ai ragazzi, che sono andati distrutti. Abbiamo quindi diviso l'elenco in due parti e avviato una collaborazione con le due librerie della nostra Città, Mondadori e Alicante. Chi lo vorrà, potrà acquistare uno o più titoli, che le librerie consegneranno ad Archimede. Una volta raccolti, li porteremo insieme a Faenza".

Coinvolta nel progetto anche Seta, che già con il progetto “Give book a chance” punta a promuovere la cultura dando una seconda vita ai libri usati. La società metterà a disposizione i propri mezzi per trasportare i libri da Settimo alla Romagna. "Seta è pronta a dare il suo contributo a questa bella iniziativa di collaborazione fra territori – commenta il presidente Massimo Bergamini – Nel nostro piccolo, siamo impegnati da tempo a valorizzare la lettura e questo progetto ben si inserisce in questa linea di azione".

"Abbiamo tutti negli occhi le immagini catastrofiche dei libri sommersi dal fango – interviene la sindaca di Settimo Elena Piastra – È stato uno dei simboli dell'impatto dell'alluvione, devastante per le persone ma anche per la cultura. “Adotta un libro per Faenza”, ne sono sicura, darà prova ancora una volta del grande senso di solidarietà dei settimesi e del nostro territorio nel suo complesso. Trovo poi particolarmente importante dedicarci soprattutto ai libri per i bambini e le bambine: è una solidarietà educativa e culturale che, anche simbolicamente, è un investimento nel futuro delle nostre comunità".

Chi volesse dare il suo contributo può rivolgersi in libreria Alicante in via Italia 67 e al Mondadori Bookstore di piazza San Pietro in Vincoli 2, dove potrà consultare il catalogo dei libri e scegliere quale donare.