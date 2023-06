E' morto Mario Virano, aveva 79 anni. Da sempre in prima linea per la Torino-Lione

Lutto per il mondo della politica e delle infrastrutture, in Piemonte e non soltanto. Nelle scorse ore è morto infatti Mario Virano, nato nel 1944 a Rivoli, attualmente direttore generale di Telt e da sempre impegnato in prima linea nella realizzazione della Torino-Lione.

"Il presidente e tutti i colleghi si stringono con affetto intorno alla famiglia dell’architetto Virano, ricordando l’uomo e il professionista che ha dedicato la sua vita alla realizzazione della nuova ferrovia Torino-Lione, promuovendo il dialogo e il confronto all’interno e all’esterna della società", dice una nota ufficiale di Telt.



E cordoglio è stato espresso anche da Alberto Cirio, governatore della Regione: "Con la scomparsa di Mario Virano, Torino e il Piemonte perdono un uomo di grande valore che ha dato il suo straordinario contributo nelle tante esperienze professionali e umane della sua vita, a partire dal suo impegno per arrivare alla realizzazione della Torino-Lione che oggi è un cantiere in corso e che tra pochi anni sarà completata portando il Piemonte nel cuore dell’Europa. Da oggi continueremo con ancora più determinazione con la forza del suo ricordo e con l’esempio del suo impegno".



E il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, aggiunge: "Con la scomparsa di Mario Virano, ci lascia colui che, più di chiunque altro, ha dato corpo ad uno dei progetti più importanti della storia di Torino e dell'Italia come la nuova ferrovia Torino-Lione. Grazie Mario, ora tocca a tutti noi proseguire".

La sua carriera

Architetto, ha svolto incarichi sia internazionali, come rappresentante italiano nel Comité de Transport Public des Communautés Européennes e quale esperto nella Uitp, sia a livello nazionale, nel direttivo Federtrasporti e come vicepresidente del Consorzio Trasporti Torinesi “Consorzio T.T.” (Atm-Satti). Consigliere provinciale e comunale a Torino, dal 1987 ha diretto per un decennio a Roma, come amministratore delegato, la Società di studi, ricerche e progettazione Eidos spa, occupandosi poi delle politiche culturali, di comunicazione e immagine di società del gruppo delle Ferrovie dello Stato. Da febbraio 2015, su incarico del Governo italiano, è stato direttore generale di TELT, il promotore pubblico binazionale incaricato di realizzare e poi gestire la sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione.

Dal 2006 al 2014 in qualità di Commissario Straordinario del Governo, ha presieduto l’Osservatorio Torino-Lione. Ha svolto incarichi internazionali nel Comité de Transport Public des Communautés Européennes e nella Uitp. Ha diretto per un decennio la Eidos spa (Studi, Ricerche, Progettazione), ed è stato AD della società autostradale Sitaf spa e Consigliere di Amministrazione di ANAS.

È stato professore a contratto al Politecnico di Torino e allo IUAV di Venezia con corsi su Infrastrutture e territorio.



È stato insignito della Legion d’Onore nel 2009 dalla Repubblica Francese. La Camera di Commercio di Torino l’ha nominato “Torinese dell’Anno 2012” e nel 2013 è stato insignito del titolo di Grande Ufficiale al Merito dal Presidente della Repubblica. È autore di vari libri tra cui: Autostrade e Territorio (Il Sole 24 Ore), Parole sulla Strada (Daniela Piazza editore), Turin Health Park, Architettura.