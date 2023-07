Il trasporto ferroviario di domani viaggia sui binari dell'innovazione: patto tra Wabtec e Politecnico

Il trasporto ferroviario guarda avanti. Ecco perché un'azienda come la torinese Wabtec Corp ha deciso di stringere un'alleanza con il Politecnico di Torino per la promozione di ricerca, innovazione e formazione.

Wabtec Corporation è da oltre 150 anni un fornitore leader a livello mondiale di tecnologie, attrezzature, sistemi, soluzioni digitali e servizi a valore aggiunto per le industrie ferroviarie di trasporto merci e passeggeri, nonché per i mercati minerario, marino e industriale. E' inoltre leader mondiale nella decarbonizzazione e nella creazione di soluzioni sostenibili per il trasporto su rotaia.

Nell’ambito di questo accordo triennale, il comparto accademico e quello industriale si uniscono per coltivare una collaborazione dinamica e reciproca che promuoverà l'innovazione, la trasformazione digitale e la creazione di soluzioni all'avanguardia, anche attraverso la partecipazione a progetti internazionali ed europei, nonché per promuovere la formazione e l'istruzione avanzata, fornendo agli studenti opportunità uniche di apprendimento pratico e di acquisizione di competenze tecniche.



“Il comparto del trasporto ferroviario è storicamente strategico in molte zone del Piemonte - commenta il rettore del Politecnico, Guido Saracco -, quindi la sinergia con Wabtec sarà fondamentale e permetterà ai nostri studenti di rispondere con facilità alle richieste del mercato del lavoro e di inserirsi in contesti anche internazionali con ottime possibilità di crescita”.