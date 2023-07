A Chivasso “Saldi in Musica” per festeggiare l'arrivo dell'estate e il Distretto Urbano del Commercio

“Saldi in Musica” è la manifestazione promossa dall’Assessorato al Commercio della Città di Chivasso, in collaborazione con Ascom, nel mese che aprirà la nuova stagione dei saldi estivi.

Il primo appuntamento si terrà sabato 8 luglio a partire dalle ore 16 con “Shopping & aperitivo in musica”. I clienti delle attività del Capoluogo potranno concedersi acquisti e happy hour pomeridiani con il sottofondo musicale dell’impianto di filodiffusione in via Torino, piazza della Repubblica e via Roma. Dalle ore 21, sarà la volta dei live in piazza Dalla Chiesa con Motley Band, Target e The Reggatta, in piazza della Repubblica con il trio musicale Ozon, in via Borla con il pianista e vocalist Emil Pianoman, in via Torino con il jazz di Valentina Nicolotti al civico 23, e il Dj set di Radio Alfa al civico 16.

In piazza Carletti torna la selfie box per immortalarsi nel contesto voluto dall’Assessorato Comunale al Commercio, da Ascom e Distretto Urbano del Commercio di Chivasso, mentre nella stessa serata con un tour gratuito, fino ad esaurimento posti, le guide turistiche dell’associazione GIA accompagneranno i visitatori tra i capolavori della Collegiata di Santa Maria Assunta.

“Saldi in musica” continua nei 3 successivi giovedì di luglio con serate a tema: il 13 luglio sarà protagonista il genere rock, il 20 le Regine della Musica ed il 27 gli anni Ottanta.