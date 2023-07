Nell'ex Astanteria Martini un polo per i servizi assistenziali e socio-sanitari

Dopo l'abbandono, una parte dell'ex Astanteria Martini di via Cigna 74 è pronta a rinascere. L'ex ospedale Luigi Einaudi, di proprietà dell'Asl Città di Torino, ospiterà all'interno una Centrale Operativa Territoriale (COT) che avrà il compito di coordinare i servizi domiciliari con gli altri servizi sanitari e socioassistenziali.

Inutilizzato dal 2003

Inutilizzato completamente dal 2003, l'edificio negli anni era diventato rifugio per clochard, tossici e anche una cinquantina di anarchici. La riqualificazione prevede la costruzione di un piano al di sopra della ex centrale termica seminterrata.

Il progetto

Il nuovo piano, completamente fuori terra, ospiterà le tre COT ed è concepito come un blocco autonomo in quanto l’edificio principale dell’Astanteria Martina è al momento in disuso. Pertanto dovrà essere isolato dal resto dei fabbricati esistenti, sia per il contenimento energetico sia per la sicurezza antincendio.

La nuova costruzione avrà la forma di un parallelepipedo, con tetto piano utilizzabile in futura anche come terrazzo. Per accedere al piano rialzato sarà realizzata una rampa adatta anche a persone con difficoltà motorie.