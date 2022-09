Ex Astanteria Martini, l'occupazione abusiva è un ricordo: la struttura rinascerà entro giugno 2026

E' un lontano ricordo l'occupazione dell'ex Astanteria Martini di via Cuneo angolo via Cigna. Dopo l'abbandono spontaneo della palazzina da parte di una cinquantina di anarchici, l'edificio è pronto a una vera e propria rinascita. A essere messo al servizio del quartiere. A confermarlo , dopo un colloquio con l'Asl, l'assessore ai Servizi Sociali Jacopo Rosatelli: "Sono stati protetti gli ingressi, con la realizzazione di una muratura continua sulle finestre".

Lavori di riqualificazione al via dal prossimo febbraio

Al di là della messa in sicurezza e della pulizia delle scritte, è confermato il cronoprogramma di una riqualificazione che porterà nell'ex Astanteria una casa di Salute, un ospedale di comunità e un COT (Centrali operative territoriali): per quest'ultima i lavori inizieranno a febbraio del 2023. Per la casa della Salute e l'ospedale di comunità bisognerà invece attendere di più: entro fine mese Invitalia dovrebbe comunicare i professionisti e l'impresa incaricata dei lavori, mentre sono attesi per fine anno i progetti esecutivi.

Obiettivo: terminare gli interventi entro il giugno 2026

I lavori verranno eseguiti nel triennio 2023-2025, per essere collaudati entro il giugno 2026. Non è escluso che, in via temporanea, l'edificio non possa trovare uno spazio dedicato alla polizia municipale.

"Speriamo che questa sia la volta buona: ricordiamo che la competenza è regionale. Ogni edificio abbandonato viene esposto a degrado e occupazioni, eravamo preoccupati perché l'ex Astanteria era occupata da tempo" ha spiegato la capogruppo Pd, Nadia Conticelli.