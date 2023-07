Riqualificazione energetica per il comando dei Civich in via Bologna e la Leone Sinigaglia

Il comando dei Civich in via Bologna e la sede della Circoscrizione 8 in corso Corsica. Sono questi due degli edifici comunali che, nei prossimi mesi, saranno oggetto di opere di efficientamento e riqualificazione energetica. Lavori che rientrano nell'accordo tra Comune ed Iren . Il patto prevede che entro il 2029 vengano riqualificati 800 edifici tra palazzi comunali, impianti sportivi, scuole .

7 mln e 800 mila euro di interventi

La mappa dei lavori

Gli immobili interessati dai lavori saranno la struttura di corso Corsica 55, dove ha sede la Circoscrizione Otto; il complesso scolastico E/10 in via Romita 19 dove ha sede il nido L'Anatroccolo; l'elementare “Leone Sinigaglia” (Centro Lilliput1, Centro Famiglia, Palestra, Piscina Sebastopoli) in corso Sebastopoli 258/260; il Comando dei Vigili e l'Ufficio Ambiente e Verde in via Bologna 74.