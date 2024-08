Ultimo giorno di Metro, ecco i qr code che aiutano a trovare la fermata dell'autobus sostitutivo

Nelle stazioni della metro ci sono numerosi cartelli che informano i viaggiatori della chiusura, e un messaggio registrato ripete in continuazione le informazioni necessarie. Le novità sono i cartelli fuori dalle stazioni in zona Nizza Millefonti: oltre alla mappa del percorso degli autobus, un qr Code fa aprire sul proprio smartphone il percorso a piedi per le fermate che non si trovano nelle immediate vicinanze della stazione. Da Carducci Molinette in poi, infatti, a causa del senso unico su via Nizza, gli autobus in direzione Fermi passeranno dalla parallela via Genova. In questo modo, anche per i meno avvezzi sarà comodo raggiungere la fermata giusta.