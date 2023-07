Dal Lingotto si vede il domani della Fiat: svelate le nuove Topolino e 600e. Elkann: "Ci proiettiamo verso il futuro" [FOTO]

Il telo adagiato sulla carrozzeria può ingannare la vista, ma le pulsazioni in una cornice iconica come quella della Pista del Lingotto non possono ingannare. Non solo Green ed economia circolare: Stellantis vuole costruire un ponte tra passato e futuro, tra gloria e ambizione di rimanere protagonista in un mondo (non solo automotive) che cambia ad altissima velocità.

La nuova 600 e la nuova Topolino si svelano

Sul tetto della ex fabbrica del Lingotto si tengono a battesimo la nuova Fiat Topolino e la nuova Fiat 600e. Nomi che da soli rappresentano un biglietto da visita (e soprattutto un curriculum) che non ha bisogno di presentazioni, ma che ora cerca una nuova veste da indossare nella grande kermesse della transizione ecologica e digitale. Anche se nessuna delle due sarà prodotta a Torino, ma nemmeno in Italia: la nuova Topolino sarà realizzata in Marocco, mentre la 600 sarà fatta a Tichy.

La nuova Topolino è una macchina dalle dimensioni ridotte, pensata per "viaggiare nelle strade strette italiane". È grande un terzo delle auto normali, lunga 2,5 metri e alta meno di un metro e mezzo. A due posti, può raggiungere I 45 km orari e rappresenta una nuova concezione automobilistica, abbinando a proposte già sul mercato con altri marchi una particolare cura al design e allo stile. Il prezzo è sotto i 7500 euro e si potrà comprare tramite una app, scegliendo tra la versione classica e quella estiva. E potrà anche essere consegnata a casa. Ma si può anche solo affittare per un mese.

Per far capire la suggestione, gli slogan utilizzati dal Gruppo sono "New dolce vita" e "The future is on track", proprio a ribadire le suggestioni di ieri con la proiezione verso domani.

E la 600, invece, rappresenta la sorella maggiore del segmento elettrico si Fiat Stellantis. Un progetto iniziato nel 2013 per sostituire la Punto nel panorama di quella che ancora non era Stellantis. Un segmento B su cui lo stesso Marchionne era scettico. Poi si decise di fare, ma a questo seguirono molti stop e ripartenze. Fino all'ok di Stellantis. Una proposta pensata più per famiglie e per necessità di avere spazi su 4 ruote. Ma totalmente elettrica. Oltre 4 metri di lunghezza e alta quasi un metro e 80.

Elkann: "Una serata importante in un luogo importante per noi"

"È una serata importante per noi, soprattutto qui al Lingotto, che per noi rappresenta un luogo importante e che fu inaugurato da Giovanni Agnelli - dice John Elkann, presidente di Stellantis - Proprio qui, su questa pista, sono state presentate la Topolino e la 600. Modelli che rappresentano buona parte del nostro patrimonio, ma un patrimonio che proiettiamo verso il futuro e questi due nomi hanno un peso importante".

"Stellantis è una Compagnia giovane e vitale, ma ha radici profonde ed è determinata a giocare un ruolo chiave nella mobilità del futuro - prosegue John Elkann - e una di queste radici si trova qui in Italia. Qui abbiamo un glorioso passato e, soprattutto, ha un grande futuro in questo Paese. Vogliamo costruire la gigafactory a Termoli, ma abbiamo anche molti stabilimenti importanti, come Atessa dove costruiamo veicoli commerciali. Ma anche Pomigliano, dove produciamo auto esportate in tutto il Mondo. Ma qui in Torino non posso non parlare di Stellantis in questa città: ieri abbiamo annunciato il Green Campus e su Mirafiori abbiamo grandi ambizioni, per farla diventare il più importante hub in Europa per l'economia circolare". "Siamo molto felici di annunciare che il futuro è in pista", conclude Elkann.

