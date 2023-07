Cosa fare a Torino nel weekend: gli appuntamenti fino a domenica 9 luglio

MOSTRE ED EVENTI

LA ROSA DI DAMASCO

Fino al 1° ottobre

I Giardini dei Musei Reali accolgono La Rosa di Damasco. Dalla Siria a Torino, un progetto culturale ideato e condotto dai Musei Reali con il Syria Trust for Development e la Fondazione Santagata per l’Economia della Cultura, con l'obiettivo di promuovere il ruolo e l’importanza del secolare patrimonio culturale siriano nel bacino del Mediterraneo attraverso la Rosa di Damasco, uno dei prodotti più noti e iconici di quella regione. Con l’inaugurazione della mostra fotografica La Rosa di Damasco. Dalla Siria a Torino e dell’installazione artistica Floral Tapestry of Craftsmanship, nel Boschetto dei Giardini Reali prende avvio il programma che, dal 4 al 7 luglio, offre l’opportunità di approfondire l’arte, la storia, la letteratura e l’archeologia siriane attraverso cinema, incontri, dibattiti e omaggi musicali, alla scoperta del percorso della Rosa dal Medio Oriente al cuore dell’Europa e i molteplici intrecci con la cultura siriana.

Info: https://museireali.beniculturali.it/

CASTELLI APERTI

Domenica 9 luglio

Prosegue la rassegna Castelli Aperti. Il patrimonio dell’iniziativa è eterogeneo e formato da castelli, palazzi, ville, torri, giardini, musei ed itinerari storici ed artistici. Sono numerose e diversificate quindi le proposte che anche domenica 9 luglio verranno offerte al visitatore in tutto il territorio piemontese.

Info: https://www.castelliaperti.it/it/

FESTIVAL e CONCERTI

SONIC PARK STUPINIGI Dal 4 al 9 luglio Si inaugura la quinta edizione di Sonic Park Stupinigi, promosso da Città di Nichelino e Sistema Cultura Nichelino. Un programma ricchissimi che ospiterà a partire dal 4 luglio grandi nomi del panorama italiano e super star internazionali per concerti unici, con posti a sedere o in piedi, sempre organizzato con attenzione alla sostenibilità attraverso l’eliminazione delle plastiche monouso a favore di bicchieri riutilizzabili che danno diritto ad acqua gratuita e illimitata, l’utilizzo di materiali compostabili e la distribuzione gratuita di posaceneri portatili. Primo grande nome internazionale del cartellone il 4 luglio con il concerto dei SIMPLY RED del “rosso” Mick Hucknall per festeggiare l’uscita del nuovo album della band, ‘Time’, prevista il prossimo 26 maggio. Anche il 7 luglio Sonic Park Stupinigi regala agli appassionati un grande ritorno al live con il concerto di BIAGIO ANTONACCI, da oltre trent’anni uno dei cantautori più amati, forte di un pubblico trasversale che abbraccia diverse generazioni di estimatori. Dopo l’opening della torinesissima GINEVRA l’8 luglio, per una serata tutta al femminile, arriva sul palco di Sonic Park Stupinigi MADAME: la giovane cantautrice, dopo la seconda partecipazione al Festival di Sanremo, sta riscuotendo un grandissimo successo di pubblico e critica con il nuovo album L'amore. Una serata davvero da non perdere è quella del 9 luglio: sul palco, insieme, GUÈ e EMIS KILLA per un doppio concerto con due fra i più importanti rapper della scena hip hop nazionale. Info: https://sonicparkfestival.it/

FLOWERS FESTIVAL

Fino al 15 luglio

Nel Cortile della Lavanderia a Vapore nel Parco della Certosa di Collegno, torna per l'ottava stagione Flowers Festival, la rassegna estiva punto di riferimento cittadino e tra i più importanti Festival a livello nazionale, organizzata e promossa da Cooperativa Culturale Biancaneve e Associazione Culturale Hiroshima Mon Amour. Si prosegue il 4 luglio con i Coma Cose, il 5 luglio con Dub Fx / Mace, il 6 luglio con Daniele Silvestri, il 7 luglio con il Teenage Dream Party, l'8 luglio con Edoardo Bennato, il 9 luglio con Nu Genea.

Info: https://flowersfestival.it/

TURIN !S LOUDER TODAY (T!LT)

Fino all'11 luglio

L'evento rappresenta in tutto e per tutto lo spirito alternativo che da sempre ha contraddistinto Torino. Sono cinque giornate concerti all'interno dello sSPAZIO211inserite nella programmazione di Sun of a beach, Punto Verde della città che a partire dal 30 giugno fino all'11 luglio animerà l'estate torinese. Sul palco ci saranno artisti internazionali e talenti del territorio per creare una frattura nello spazio e nel tempo e spingerci al di là della normale percezione della musica e del mondo. Tra questi Kurt Vile and The Violators, Tamino, Melvins.

Info: https://www.facebook.com/spazio211torino

TEATRO

LA DODICESIMA NOTTE

Tutti i giorni fino al 16 luglio, ore 21

Torna "Prato inglese", appuntamento estivo del Teatro Stabile che propone i capolavori shakespeariani in una delle cornici più suggestive della città: il Carignano. Quest'anno in scena andrà l’ultima commedia giocosa di Shakespeare, che verrà diretta da Leo Muscato. "Già nel titolo è dichiarato lo spirito di questa malinconica commedia, in cui nulla di ciò che è, lo è davvero", spiega il regista. "Qui Shakespeare si lascia andare a una libertà assoluta, uscendo da qualsiasi condizionamento di trama, di verosimiglianza, di struttura. È un testo in cui meccanismi comici e pene d’amore potrebbero ripetersi all’infinito o interrompersi in qualsiasi momento. Tutto è dettato da una beffarda casualità".

Info: Teatro Carignano, piazza Carignano 6, www.teatrostabiletorino.it

OSCILLANTE

Giovedì 6, Venerdì 7 e Sabato 8 luglio

Primo festival europeo dedicato esclusivamente alle discipline circensi aeree ballant. In scena due prime nazionali, spettacoli outdoor, performance in sala e masterclass in cui le principali tecniche circensi utilizzate sono trapezio ballant, corda volante e cadre aérien. Le giornate termineranno con aftershow musicali a cura dell’associazione variante Bunker, nota per i suoi dj-set di e show musicali di grande qualità che attraggono migliaia di giovani. La principale compagnia ospite è il Collectif Malunés (Francia, Belgio) che presenta in prima nazionale lo straordinario spettacolo outdoor “We agree to disagree”, proposto in tutte e tre le giornate con musiche eseguite dal vivo, cadre aérie e trapezio ballant.

Info: Spazio FLIC, via Niccolò Paganini 0/200, www.flicscuolacirco.it

