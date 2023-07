Erba alta ai Giardini dedicati a Ferruccio Novo, Moschella (Lega): “L’Amministrazione si prenda cura del parco”

“Nel giardino dedicato allo storico presidente del Grande Torino l’erba non viene tagliata da mesi, ho presentato un’interpellanza per chiedere chiarimenti al Presidente e alla giunta” afferma Gian Marco Moschella, Capogruppo della Lega in Circoscrizione 2: “credo che prendersi cura di questo spazio verde sia doveroso per onorare la memoria di una figura che ha contribuito alla storia di questa città, lo dobbiamo non solo ai tifosi ma a tutta la cittadinanza”.

“Lo sfalcio doveva avvenire già in primavera, ma a ridosso di luglio l’erba risulta ancora alta, tant’è che ormai frequentare il parco rappresenta un rischio per animali e bambini, a causa della proliferazione di zecche e di eventuali oggetti pericolosi che vi possono essere nascosti. Non ci si può nascondere dietro alla scusa delle piogge, poiché durante la prima parte dell’anno abbiamo vissuto un periodo di siccità e le piogge incessanti sono incominciate solamente il 9 maggio".

"La riprogrammazione dello sfalcio dovuta ai ritardi condannerà il giardino a ricevere solo uno o al massimo due tagli quest’anno, con conseguenze gravi sul decoro urbano e sulla sicurezza dello stesso. Come gruppo Lega in Consiglio di circoscrizione ci batteremo affinché la sua cura diventi una priorità di questa amministrazione”, conclude Moschella.