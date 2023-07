Biglietto del bus, quanto mi costi? Torino sul podio delle città più care: il confronto

Torna a far discutere il probabile aumento del prezzo del biglietto dei mezzi pubblici a Torino. L’ ipotesi più probabile al momento è quella che a partire da settembre bisognerà spendere o 2 euro o 1,90 euro per prendere metropolitana, tram e bus. Ma quanto costa spostarsi sui mezzi pubblici nelle altre città?

Fare un paragone è difficile, perché tanti sono i fattori da prendere in considerazione: numero di passeggeri, di linee, servizi offerti, varietà di promozioni. Semplificando il ragionamento però, se si tengono in considerazione solo le città con almeno una linea di metropolitana (Torino, Milano, Roma, Genova, Napoli, Brescia, Catania), con un aumento del ticket a 2 euro Torino diventerebbe la seconda città più cara d’Italia a livello di biglietti singoli.

Biglietto singolo: Torino la più cara: davanti solo Milano

Milano è oggi la città più “cara” d’Italia, visto che il costo del biglietto singolo è di 2,20 euro (per 90 minuti di validità). Torino potrebbe avvicinarla, senza superarla, portando lo stesso ticket a 2 euro, ma con dieci minuiti in più di validità. A differenza del capoluogo lombardo però, la nostra città può contare su appena 15 km di metropolitana, tutti su una sola linea. Milano garantisce a cittadini e turisti 4 linee (l’ultima inaugurata ieri) per oltre 100 km di rotaie. Un altro mondo.

E che dire delle altre città? Roma, che dispone di 60 km suddivisi in tre linee e 75 stazioni fissa il costo del biglietto singolo a 1,50. Più basso del ticket torinese attuale. Stessa tariffa per Napoli, dove un biglietto singolo costa 1,70 euro. Più economiche di Torino invece Genova (1,50 euro per 100 minuti), Brescia (1,40 euro per 90 minuti), Catania (appena 1 euro per 90 minuti).

Dove “vince” Torino: il giornaliero

C’è un’offerta in cui Torino si dimostra essere una delle città più convenienti d’Italia ed è quella legata al giornaliero. Un biglietto valido tutto il giorno all’ombra della Mole costa 3 euro se si dispone della Bip Card e 4 euro senza. Più alti i prezzi delle altre città: Napoli (5,10 euro), Roma (7 euro), Milano (7,60). Meglio di Torino solo Catania, dove costa appena 2,50 euro.

Imparagonabili invece le formule extra, con ogni città che prevede offerte che vanno dal multi daily torinese a 17,50 euro fino al carnet da 10 ticket da 15 euro proposto a Roma, passando per il biglietto valido tre giorni a 13 euro offerto da Milano. Insomma, una moltitudine di offerte differenti tra loro.

Quel che è certo è che sulla corsa singola, se Torino dovesse realmente alzare le tariffe dopo l’estate, il capoluogo piemontese si ritroverebbe sul podio delle città in cui è più caro viaggiare una volta sui mezzi pubblici.