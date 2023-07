Programma Alcotra Italia-Francia, approvati nuovi progetti transfrontalieri per oltre 8 milioni di euro

Novità dalla riunione del Comitato di Sorveglianza del programma transfrontaliero Alcotra Italia - Francia.

Sono stati programmati per il territorio più di 8 milioni e mezzo di euro dal Fondo FESR per realizzare nei prossimi anni progetti di collaborazione transfrontaliera sui temi della mobilità sostenibile, cambiamento climatico, tutela della biodiversità, istruzione e formazione, cultura e turismo.

Ai lavori, ospitati dal Dipartimento della Savoia a Courchevel, nota località turistica montana, ha partecipato per Città metropolitana di Torino la consigliera delegata allo sviluppo economico Sonia Cambursano: “per i 5 progetti che vedono attivamente coinvolta Città metropolitana di Torino come capofila o come partner e che sono stati approvati, gestiremo direttamente 2 milioni e mezzo degli oltre 8 milioni destinati al territorio torinese: si tratta dei progetti Ge.Co, C.a.r.e, AMICI, Observ'Alp ed Escape”

Conclude Sonia Cambursano “Con i colleghi e le colleghe in rappresentanza delle amministrazioni pubbliche del territorio transfrontaliero, a cominciare dal vicepresidente della Regione Piemonte Fabio Carosso e con Luciano Caveri assessore della Regione Valle d’Aosta, abbiamo gettato le basi per avviare la cooperazione territoriale integrata”.