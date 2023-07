Lavoratori in sciopero davanti alla Raspini: “Sgombero di ieri violento, ma continuiamo con il presidio”

Sono tornati a scioperare i lavoratori della Raspini di Scalenghe che ieri pomeriggio sono stati fatti sgombrare dai Carabinieri dopo che questi li avevano esortati a lasciare libero il passaggio dei tir.

Il video diffuso dal sindacato

In un video diffuso dai rappresentanti del sindacato Si.Cobas che ha organizzato lo stato di agitazione, si vedono gli agenti in tenuta antisommossa mentre trascinano via i lavoratori seduti davanti ai cancelli, impendendo l’entrata e l’uscita dei camion dello stabilimento del salumificio.

Alcune persone rimaste ferite

Diversi i feriti lievi, due sono dovuti andare in Pronto Soccorso per ricevere le cure mediche. “Sono intervenuti i Carabinieri, hanno sgomberato in maniera violenta i lavoratori che non hanno mai reagito” spiega Mahmoud Aboutabikh, rappresentante di Si.Cobas.

Ai manifestanti è giunta poi la solidarietà dei segretari dei maggiori sindacati: Elena Ferro (Cgil Torino), Davide Provenzano (Cisl Torino), Lara Calvani (Flai Cgil) e Tommaso Bonaveri (Fai Cisl). "Vedere i carabinieri in tenuta antisommossa usare la forza per disperdere dei lavoratori che manifestavano pacificamente, seduti a terra, per rivendicare i loro diritti, è indegno di un Paese civile e democratico. Esprimiamo piena solidarietà a tutti i lavoratori. Siamo al loro fianco in difesa dei diritti Costituzionali e condanniamo quanto accaduto".

Non si tratta certo della prima protesta a Scalenghe, l’ultima risale al 16 maggio e si era interrotta solo dopo un incontro in Prefettura il 23 maggio. Le richieste restano le stesse: un aumento di salario con 200 euro netti mensili per far fronte al caro vita, l’internalizzazione dei lavoratori Adecco Professional Solution, il reintegro degli operai licenziati.

Le rivendicazioni dei lavoratori

“Da diversi mesi i lavoratori sono in agitazione per l’internalizzazione dalla Raspini. Ci sono stati due licenziamenti per motivi illegittimi, uno era in malattia comunicata regolarmente, non è mai stato reintegrato, l’altro per un episodio accaduto all’interno del luogo di lavoro, mai confermato da testimoni. Da inizio luglio l'azienda ha inoltre deciso di chiudere il reparto del disosso, che è sempre stato soggetto a discussione con la Raspini soprattutto per la natura delle mansioni che svolgono questi lavoratori, molto simili a quelle dei dipendenti della Raspini. L’azienda ha deciso di chiuderlo e ricollocare i lavoratori nel resto dei reparti della logistica, cosa non accettata perché comporta una riduzione importante del loro salario”.

La replica dell'azienda

Domani l’incontro a Pinerolo con Adecco, il gruppo di cui fa parte la Professional Solutions Srl che fornisce delle prestazioni per Raspini, e l’azienda. Lo stesso salumificio comunque precisa: “La vertenza in corso riguarda Adecco Professional Solution ed i lavoratori che la stessa a contrattualizzato. In questa vicenda l'azienda Raspini si trova quindi a dover gestire le ovvie conseguenze che si ripercuotono sull'operatività quotidiana”.