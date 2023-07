"I Vespri siciliani": un cast stellare per il Concerto di Gala che celebra i 50 anni del Teatro Regio

Con il Concerto di Gala di giovedì 6 luglio alle 19, il Regio rende omaggio alla storica inaugura­zione del Teatro, avvenuta il 10 aprile 1973 con I Vespri siciliani di Giuseppe Verdi firmati da Maria Callas. Il maestro Riccardo Frizza sale sul podio dell’Orchestra e Coro del Teatro Regio per dirigere un cast stellare, che vede tra i protagonisti Roberta Mantegna, Piero Pretti, Vladimir Stoyanov e Michele Pertusi. Il Coro del Teatro Regio è istruito per la prima volta dal maestro Ulisse Trabacchin. Il grand-opéra viene eseguito in forma di concerto nella versione italiana di Arnaldo Fusinato.

Un brindisi speciale, offerto dal Consorzio Alta Langa, vi accoglierà all’ingresso in Teatro, così come un allestimento floreale realizzato appositamente dal Verde pubblico della Città di Torino. Per l’occasione, è stato realizzato un volume dedicato all’Opera in edizione straordinaria per sottolineare l’eccezionalità dell’appuntamento con un inserto fotografico per rievocare i 50 anni dalla celebre inaugurazione.