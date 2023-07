Guadagni enormi: TMS Network (TMSN) annienta definitivamente Aave (AAVE) e Polygon (MATIC)

Il mondo della finanza decentralizzata è stato scosso nel profondo: TMS Network (TMSN) è emerso come una forza inarrestabile, lasciando nella sua scia i giganti Aave (AAVE) e Polygon (MATIC). Ancora nella fase 4 della prevendita e con un RI del 3900%, TMS Network (TMSN) non solo ha superato i suoi concorrenti, ma ha assestato colpi micidiali ai leader del mercato. Ma cosa significa questo per Aave (AAVE) e Polygon (MATIC), che stanno attraversando le prime fasi della stagione dei tori?

TMS Network (TMSN)

TMS Network (TMSN) è una piattaforma progettata per fornire agli utenti un'esperienza di trading efficace e senza soluzione di continuità su una serie di classi di attività. Una delle caratteristiche principali di TMS Network (TMSN) è l'integrazione di strumenti di trading AI, che possono portare grandi benefici ai possessori di token.

Gli strumenti di intelligenza artificiale di TMS Network (TMSN) includono l'Emotions Analyzer AlertTM, un algoritmo integrato in grado di raccogliere dati sul processo decisionale di un trader per valutare se sta prendendo decisioni basate sulle emozioni o sulla logica.

Un altro strumento di intelligenza artificiale di TMS Network (TMSN) è l'Artificial Intelligence Trading Plan BuilderTM. Questo strumento utilizza algoritmi di apprendimento automatico per analizzare il comportamento e il processo decisionale di un trader, per poi costruire un piano di trading su misura per il suo stile di trading.

Oltre ai suoi strumenti di trading AI, TMS Network (TMSN) offre anche una serie di altre funzioni progettate per aiutare i trader a massimizzare i loro profitti. Tra queste, il copy trading, che consente ai trader meno esperti di seguire le operazioni dei trader di maggior successo, e l'offerta di staking e liquidità, che può aiutare i trader a ottenere un reddito passivo detenendo i propri asset sulla piattaforma.

Con la fase 4 in corso, TMS Network (TMSN) ha visto più investimenti di operatori affermati come Aave (AAVE) e Polygon (MATIC), e con un prezzo basso di soli 0,12 dollari, $TMSN ha il potenziale per continuare a crescere.

Aave (AAVE)

Aave (AAVE) potrebbe essere stata annientata dalla prevendita di TMS Network (TMSN) e, trattandosi di un protocollo decentralizzato di prestiti e mutui, condivide alcune similitudini. Detto questo, Aave (AAVE) ha alcune caratteristiche che la rendono una criptovaluta promettente.

Una di queste caratteristiche di Aave (AAVE) è il concetto di "prestiti flash". Questi permettono agli utenti di prendere in prestito fondi senza garanzie, a patto che l'importo preso in prestito venga restituito nell'ambito della stessa transazione all'interno della piattaforma di Aave (AAVE).

Un'altra caratteristica notevole di Aave (AAVE) è il supporto di un'ampia gamma di criptovalute. Questo approccio multi-catena di Aave (AAVE) consente agli utenti di accedere e interagire con diversi asset digitali, ampliando l'utilità e la versatilità della piattaforma Aave (AAVE).

Polygon (MATIC)

Polygon (MATIC) è una popolare soluzione di scaling layer-2 per Ethereum e Polygon (MATIC) è in grado di ridurre significativamente i costi delle transazioni e migliorare l'efficienza della rete. Utilizzando le sidechain e la tecnologia Plasma, Polygon (MATIC) consente transazioni più rapide ed economiche rispetto alla rete principale di Ethereum.

L'interoperabilità è un'altra caratteristica notevole di Polygon (MATIC). Consente una perfetta integrazione con altre blockchain. Questa interoperabilità amplia le possibilità per gli sviluppatori e gli utenti, garantendo che Polygon (MATIC) promuova un ecosistema blockchain più connesso e vivace.

Polygon (MATIC) offre anche un ambiente favorevole agli sviluppatori, grazie a un robusto set di strumenti e a un SDK. Inoltre, grazie al supporto per la Ethereum Virtual Machine (EVM), gli smart contract Ethereum esistenti possono migrare facilmente i loro progetti alla rete Polygon (MATIC).

Conclusioni

TMS Network (TMSN) sta semplicemente conquistando il mercato. Giunta alla fase 4, questa entusiasmante piattaforma DeFi offre molto di più rispetto ai suoi diretti concorrenti e, con un ROI superiore al 3900%, tutti ne stanno prendendo atto. Aave (AAVE) e Polygon (MATIC) sono simili, ma offrono cose diverse agli investitori, quindi anche se il 2023 è stato difficile, potrebbero riprendersi.

