Nichelino, ditta amplia irregolarmente gli spazi: scattano multa e chiusura

Guai per una ditta di isolanti termici di Nichelino. Nei giorni scorsi, durante un controllo fatto in via Torino, la Polizia locale ha rilevato un ampliamento irregolare della superficie di vendita, che aveva trasformato il piccolo negozio in una struttura commerciale di medie dimensioni, il tutto senza i permessi necessari.

Multa e chiusura dell'attività

Prima è arrivata la multa e poi è stata emessa l'ordinanza degli uffici comunali di Nichelino che ha disposto la chiusura immediata dell'attività.

Si tratta di un nuovo caso di violazione delle regole del commercio, dopo che già altri controlli nell'ultimo periodo avevano portato alla luce irregolarità e mancanze.