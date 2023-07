In serata attesi forti temporali sul Torinese, torna l'allerta gialla

Un pò di pioggia è arrivata su molte zone del Torinese già all'ora di pranzo, ma il grosso delle precipitazioni è atteso più tardi. "Rovesci e temporali deboli o moderati sulla fascia montana e pedemontana in sconfinamento sulle pianure; dalla sera in pianura temporali più diffusi e in intensificazione, localmente forti con grandine e raffiche di vento, in attenuazione nella notte e in successivo esaurimento".

E’ quanto prevede Arpa Piemonte col bollettino di allerta meteo appena diramato per la giornata di oggi, giovedì 6 luglio, e domani, venerdì 7, quando per il pomeriggio si prevede "instabilità al più moderata nelle vallate alpine".



Da qui l’allerta meteorologica e idraulica al secondo livello di attenzione (giallo) con riguardo alle zone della Pianura Cuneese, Pianura Torinese e Collina, oltre alle Valli Belbo e Bormida.