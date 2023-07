Al via all'edizione torinese dell'Art Nouveau Week: aperture eccezionali di capolavori di architettura Liberty

La quinta edizione del festival Art Nouveau Week, organizzata dall’Associazione Italia Liberty e curata da Andrea Speziali, offre un palinsesto di appuntamenti che ripercorre le strade dell’Art Nouveau dall’8 al 14 luglio 2023 in tutta Europa, prevalentemente con attività di visite guidate, mostre, performance, convegni e spettacoli.

L’edizione torinese di Art Nouveau Week propone le aperture eccezionali di capolavori d’architettura assoluti, siglati da Pietro Fenoglio, Giuseppe Velati Bellini Antonio Vandone di Cortemiglia, Giovanni Gribodo, Eugenio Ballatore di Rosana, Cesare Benni, Giuseppe Besozzi. Nomi che fanno immediatamente intuire che non si tratterà dei consueti itinerari Liberty torinesi, ma di autentiche esplorazioni all’interno di una corrente di gusto sempre e ancora capace di stupire con i suoi luoghi segreti.

Tra gli incontri proposti dal calendario torinese anche il concerto inaugurale di pianoforte e arpa su note Art Nouveau al Conservatorio “G.Verdi”, la singolare Nursery Liberty sulla grafica torinese per l’infanzia a Palazzo Barolo con visita guidata gratuita al MUSLI e l’appuntamento dedicato agli elitari locali subalpini del ritrovo Belle Époque e ai Dolci Liberty, con degustazioni-rito inizi ‘900 al Caffè Baratti & Milano, “Locale Storico d’Italia”, dove il floreale dialoga con lo stile Aemilia Ars.

Per di più, l’edizione torinese mostra per la prima volta ai visitatori un vasto ciclo di affreschi floreali inediti, realizzati da unaffermato pittore e decoratore d’inizio ‘900, di recente rinvenuti all’interno della “Casa Sociale” di via Schina, specie lungo le due scenografiche scalee ellittiche gemelle, e già restituiti all’originario splendore per entrare a pieno titolo nella storia del Liberty subalpino, a riprova che l’arte è tema dinamico, in continua evoluzione, a qualsiasi tempo appartenga.