La Biblioteca Centrale a Torino Esposizioni prende forma, a breve le bonifiche. Lavori al via nel 2024

"Torino ha rispettato tutte le scadenze per il Pnrr". A confermarlo è il sindaco Stefano Lo Russo, intervenendo oggi a Roma per “Missione Italia”, la due giorni organizzata dall’Anci nazionale per fare il punto sull'uso dei fondi europei.

Il progetto più importante che verrà finanziato con il Piano Nazionale è il rilancio dell’area del Parco del Valentino e di Torino Esposizioni.

160 milioni di investimento

L’investimento si attesta intorno a 160 milioni con l’obiettivo di dotare la città di una nuova Biblioteca centrale, che troverà sede negli spazi del Padiglione Nervi di Torino Esposizioni, oggi dismessi. La "nuova casa" dei libri si estenderà per 20mila mq e sarà ubicata nei padiglioni 2 e 4. Sarà possibile accedervi tramite due ingressi, uno da corso Massimo D'Azeglio e l’altro dal parco. L’atrio sarà una vetrina sulla città, sempre aperto al pubblico, con caffetteria e bookshop, servizi innovativi e automatizzati.

Il trasloco sarà anche occasione per riorganizzare gli spazi, prevedendo un'ampia area sul lato di viale Boiardo per i lettori più piccoli. Alle sale di lettura si affiancheranno spazi per laboratori musicali o di cucina, oltre che locali di gaming e video.

Al via le bonifiche

Previsto inoltre il recupero e il ripristino delle funzioni originarie del Teatro Nuovo, il restauro e la valorizzazione dell’offerta ricettiva e turistica del Borgo Medievale, il ripristino della navigazione sul fiume Po e la completa risistemazione del parco. L'obiettivo è di trasformare questa porzione di San Salvario in uno nuovo polo di attrazione turistica, accanto al Museo Egizio.

Gli interventi più importanti si vedranno il prossimo anno ma il cantiere, con le prime opere preparatorie di bonifica su Torino Esposizioni, partirà già entro la fine di luglio. In dirittura d’arrivo i progetti esecutivi che permetteranno di avviare la riqualificazione entro marzo 2024. I lavori dovranno essere completati entro il 2026.

Lo Russo: "Pnrr grande opportunità per Italia"

Nel suo intervento, il sindaco di Torino ha sottolineato come i finanziamenti del Pnrr, nel complesso, contribuiranno a cambiare il Paese. “Pensiamo – ha detto Lo Russo - al tema della riqualificazione energetica degli edifici che avrà importanti benefici dal punto di vista ambientale, dell’occupazione e sul risparmio delle bollette energetiche, anche per gli stessi Comuni".

"Per queste ragioni – ha concluso- ritengo che il Pnrr sia la più grande opportunità che questo Paese ha ricevuto negli ultimi vent'anni e credo davvero che se il Governo darà fiducia ai Sindaci a ai Comuni sugli investimenti avremo un'Italia migliore per tutte e tutti”.