Casa Reda, un esempio di alto Stile Liberty a Torino

Sono tantissimi, a Torino, gli esempi di edifici in stile Liberty progettati ed edificati nei primi anni del secolo scorso.

Tra questi, casa Reda , sita al civico 15 di via San Francesco d'Assisi.

Al pari di altri edifici ubicati nella medesima via, casa Reda è un tipico esempio di Art Nouveau, con le sue decorazioni arboree e floreali che sembra si inerpichino come piante rampicanti a tutta altezza lungo i prospetti, partendo dagli alberi subito sotto il tetto.

Tipiche dello stesso stile sono anche le ringhiere in ferro battuto, riccamente lavorate a formare numerosi disegni, anch'essi sullo stesso tema.

Casa Reda, essendo un'abitazione civile, non può essere visitata al suo interno, ma come tipico esempio di Art Nouveau merita comunque di essere osservata dall'esterno, per rimanere incantati dalla sua bellezza.