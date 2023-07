Moncalieri, entro fine mese al via nuovi lavori di messa in sicurezza del lungo Po e del Chisola

Moncalieri, entro fine mese al via lavori di messa in sicurezza del lungo Po e del Chisola

Il grosso degli interventi era stato realizzato entro la metà di maggio, giusto pochi giorni prima di quella lunga ondata di maltempo che ha provocato la piena del Po, ma nessun danno o conseguenze catastrofiche, come era accaduto nel novembre 2016 con l'alluvione. Moncalieri entro la fine del mese vedrà partire ulteriori lavori per la messa in sicurezza del lungo Po e del Chisola.

Si comincia nella zona del Lungo Po Abellonio

Nei prossimi giorni i primi a partire saranno gli interventi per completare l'argine del fiume in Lungo Po Abellonio, nella zona del Ponte Vecchio. I lavori si concentreranno sul tratto mancante di argine che era stato temporaneamente realizzato con la terra, per creare una barriera temporanea, prima delle intense piogge dello scorso mese.

Con questo ulteriore intervento si intende evitare potenziali allagamenti e danni alle proprietà circostanti. L'Aipo (l'Autorità Interregionale per il Po, ndr), che gestisce i lavori in collaborazione con le autorità locali e gli esperti idrogeologi, ha pianificato il completamento dell'argine del Po proprio per mitigare i rischi legati alle piene del fiume.

Entro fine luglio i lavori per l'argine sul Chisola

Partiranno invece entro la fine di luglio le operazioni per avviare il cantiere finalizzato alla realizzazione del nuovo argine sul Chisola, in zona Tetti Rolle. Nei prossimi giorni il Comune incontrerà i proprietari dei terreni interessati dall'opera, in modo da concordare la cessione delle porzioni d'area utili alla costruzione dell'argine, evitando il rischio di un esproprio forzato (che allungherebbe di molto i tempi dell'intervento).

Anche in questo caso il lavoro verrà coordinato da Aipo e si tratta di un intervento molto importante perché nel punto in cui durante l'ultima grave alluvione il Chisola esondò e da lì iniziò l'allagamento della zona sud della città. Un dramma che Moncalieri non vuole rivivere.