Incidente mortale in strada Revigliasco, Moncalieri chiede aiuto alla Città Metropolitana

Il drammatico incidente avvenuto in strada Revigliasco lo scorso 5 novembre, che ha visto perdere la vita alla 45enne Daniela Gherasim (originaria della Romania ma residente a Torino), è approdato in Consiglio comunale a Moncalieri, con una interrogazione presentata da Barbara Fassone del M5S.

"Tratto di competenza della Città metropolitana"

Nella sua replica l'assessore alla Viabilità Angelo Ferrero ha sottolineato come il tratto interessato dal sinistro sia "esterno al centro abitato ed è di competenza di Citta metropolitana, già interessata dai cittadini per avere una risposta in merito alla sua sicurezza”. Insomma, Moncalieri chiede che ad intervenire sia la ex provincia di Torino: "In quella zona vi è un problema strutturale, bisognerebbe ampliare la carreggiata in modo da realizzare un camminamento e potenziare l’illuminazione pubblica".

La scarsa illuminazione, infatti, è stata già un delle (probabili) cause di altri incidenti, in un passato più o meno recente. "Si cercherà di capire come intervenire, ma si tratta di un tratto di strada lungo e stretto, su cui bisognerebbe anche procedere con degli espropri", ha aggiunto Ferrero. Si attende quindi l'intervento della Città metropolitana, sollecitata anche dalla Fassone nelle sue dichiarazioni.