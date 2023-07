Tentato omicidio ai Murazzi, i tre imputati minorenni chiedono la messa alla prova

I tre minorenni che nella notte del 21 gennaio scorso hanno colpito con un bicicletta lo studente palermitano Mauro Glorioso hanno chiesto la messa alla prova. I tre, comparsi oggi davanti al tribunale dei minorenni sono stati interrogati durante l’udienza ancora in corso.

Glorioso, 24 anni, era stato tramortito e gravemente ferito dal mezzo lanciato a 10 metri di altezza mentre era in coda per entrare in uno dei locali del lungo Po.

Il procedimento a carico dei tre giovani è per tentato omicidio.